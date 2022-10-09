В Нижневартовске избавятся от опасной тактильной плитки

10 октября 2022 в 21:20 Размер текста - 17 +

Теперь вместо пластиковой тактильной плитки дорожники будут использовать бетонную Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) власти решили прекратить использовать на улицах травмоопасную тактильную плитку из пластика. Вместо нее дорожники будут применять бетонные конструкции. Об этом заявил мэр города Дмитрий Кощенко. «Появились неоднократные жалобы на тактильную плитку, которая сделана из полиуретана. Она действительно скользит, поэтому было принято решение, что во всех остальных проектных решениях, которые реализуются в текущем [году] и будут реализовываться в будущем, полиуретановая плитка будет заменена на плитку из бетона», — сказал во время прямого эфира Кощенко. Трансляция доступна в официальном аккаунте мэрии «ВКонтакте». По словам мэра, бетонную тактильную плитку уже начали применять на обновленной набережной Оби. При этом несмотря на ряд плюсов, бетон также имеет недостатки. «Бетонная плитка прочнее, не требует специального покрытия, на которое монтируются, и, конечно, дешевле. К недостаткам бетона относятся прежде всего изрядный вес плит, а также особая аккуратность при соблюдении технологии укладки. В случае нарушения технологии вся плитка может «поплыть» от проникающей под нее влаги», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли, гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. В то же время качественные пластиковые плитки, по словам эксперта, также стойкие к механическому и климатическому воздействию. Но они значительно дороже бетона. «Нельзя сказать, что полимерные тактильные плиты не подходят к суровому климату. Важно соблюдать технологию производства и монтажа плиты, а также последующей эксплуатации. В Нижневартовске, например, критически важна своевременная уборка улиц от снега, чтобы тактильные плиты „работали“», — уточняет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска решили проблему бездорожья в новых районах. Их застраивают в рамках федеральной программы «Стимул», поэтому вместе с домами идет строительство дорожной инфраструктуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) власти решили прекратить использовать на улицах травмоопасную тактильную плитку из пластика. Вместо нее дорожники будут применять бетонные конструкции. Об этом заявил мэр города Дмитрий Кощенко. «Появились неоднократные жалобы на тактильную плитку, которая сделана из полиуретана. Она действительно скользит, поэтому было принято решение, что во всех остальных проектных решениях, которые реализуются в текущем [году] и будут реализовываться в будущем, полиуретановая плитка будет заменена на плитку из бетона», — сказал во время прямого эфира Кощенко. Трансляция доступна в официальном аккаунте мэрии «ВКонтакте». По словам мэра, бетонную тактильную плитку уже начали применять на обновленной набережной Оби. При этом несмотря на ряд плюсов, бетон также имеет недостатки. «Бетонная плитка прочнее, не требует специального покрытия, на которое монтируются, и, конечно, дешевле. К недостаткам бетона относятся прежде всего изрядный вес плит, а также особая аккуратность при соблюдении технологии укладки. В случае нарушения технологии вся плитка может «поплыть» от проникающей под нее влаги», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли, гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. В то же время качественные пластиковые плитки, по словам эксперта, также стойкие к механическому и климатическому воздействию. Но они значительно дороже бетона. «Нельзя сказать, что полимерные тактильные плиты не подходят к суровому климату. Важно соблюдать технологию производства и монтажа плиты, а также последующей эксплуатации. В Нижневартовске, например, критически важна своевременная уборка улиц от снега, чтобы тактильные плиты „работали“», — уточняет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска решили проблему бездорожья в новых районах. Их застраивают в рамках федеральной программы «Стимул», поэтому вместе с домами идет строительство дорожной инфраструктуры.