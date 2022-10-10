Пермские депутаты повезли в ЛНР гуманитарную помощь

Делегация из трех человек отправилась в ЛНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутаты Осинской городской думы отправились в Луганскую народную республику с гуманитарной помощью. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Осинского городского округа Алексей Григорьев.

«Благословили наших земляков в дорогу. Делегация в составе депутатов Рожкова Максима Владимировича и Курбанова Алексея Викторовича, а также Туканова Андрея Юрьевича отправится с гуманитарной помощью на территорию ЛНР», — написала Алексей Григорьев.

Глава подчеркнул, что во время прошлой поездки осинцы встречались с бойцами второй бригады Луганской народной милиции и батальоном «Барс». В этот раз гуманитарная помощь будет адресно передана им. Григорьев также поблагодарил в посте осинских предпринимателей, которые принимали участие в сборе средств.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат пермской гордумы Дмитрий Федоров отправил партию лекарств батальону «Молот». Также были отправлены учебники в волновахскую школу, где мы были, и в донецкие школы

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это вынужденная мера, направленная на защиту мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.