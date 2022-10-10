Пермские депутаты повезли в ЛНР гуманитарную помощь

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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
Делегация из трех человек отправилась в ЛНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутаты Осинской городской думы отправились в Луганскую народную республику с гуманитарной помощью. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Осинского городского округа Алексей Григорьев.

«Благословили наших земляков в дорогу. Делегация в составе депутатов Рожкова Максима Владимировича и Курбанова Алексея Викторовича, а также Туканова Андрея Юрьевича отправится с гуманитарной помощью на территорию ЛНР», — написала Алексей Григорьев.

Глава подчеркнул, что во время прошлой поездки осинцы встречались с бойцами второй бригады Луганской народной милиции и батальоном «Барс». В этот раз гуманитарная помощь будет адресно передана им. Григорьев также поблагодарил в посте осинских предпринимателей, которые принимали участие в сборе средств.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат пермской гордумы Дмитрий Федоров отправил партию лекарств батальону «Молот». Также были отправлены учебники в волновахскую школу, где мы были, и в донецкие школы

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это вынужденная мера, направленная на защиту мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

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Депутаты Осинской городской думы отправились в Луганскую народную республику с гуманитарной помощью. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Осинского городского округа Алексей Григорьев. «Благословили наших земляков в дорогу. Делегация в составе депутатов Рожкова Максима Владимировича и Курбанова Алексея Викторовича, а также Туканова Андрея Юрьевича отправится с гуманитарной помощью на территорию ЛНР», — написала Алексей Григорьев. Глава подчеркнул, что во время прошлой поездки осинцы встречались с бойцами второй бригады Луганской народной милиции и батальоном «Барс». В этот раз гуманитарная помощь будет адресно передана им. Григорьев также поблагодарил в посте осинских предпринимателей, которые принимали участие в сборе средств. Ранее URA.RU сообщало, что депутат пермской гордумы Дмитрий Федоров отправил партию лекарств батальону «Молот». Также были отправлены учебники в волновахскую школу, где мы были, и в донецкие школы Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это вынужденная мера, направленная на защиту мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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