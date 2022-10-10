10 октября 2022

ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне

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Виды Антоновского моста. Херсон, антоновский мост
В районе Антоновского моста упали две ракеты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Две ракеты упали в Херсоне в районе Антоновского моста, остальные сбили системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщают экстренные службы региона.

«Две ракеты упали в район Антоновского моста, остальные четыре сбили, жертв нет», — рассказал РИА «Новости» представитель экстренных служб Херсонской области. По его словам, информация о разрушениях уточняется.

Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Антоновский мост. Так, в начале октября шесть ударов были нанесены из американской системы залпового огня HIMARS. Три ракеты были сбиты, еще три упали в районе моста. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее пообещал продолжить бить по украинским территориям, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской инфраструктуре. Он заявил о жестких действиях России в случае продолжения терактов.

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Две ракеты упали в Херсоне в районе Антоновского моста, остальные сбили системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщают экстренные службы региона. «Две ракеты упали в район Антоновского моста, остальные четыре сбили, жертв нет», — рассказал РИА «Новости» представитель экстренных служб Херсонской области. По его словам, информация о разрушениях уточняется. Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Антоновский мост. Так, в начале октября шесть ударов были нанесены из американской системы залпового огня HIMARS. Три ракеты были сбиты, еще три упали в районе моста. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее пообещал продолжить бить по украинским территориям, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской инфраструктуре. Он заявил о жестких действиях России в случае продолжения терактов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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