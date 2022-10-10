ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне

11 октября 2022 в 00:51 Размер текста - 17 +

В районе Антоновского моста упали две ракеты Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Две ракеты упали в Херсоне в районе Антоновского моста, остальные сбили системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщают экстренные службы региона. «Две ракеты упали в район Антоновского моста, остальные четыре сбили, жертв нет», — рассказал РИА «Новости» представитель экстренных служб Херсонской области. По его словам, информация о разрушениях уточняется. Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Антоновский мост. Так, в начале октября шесть ударов были нанесены из американской системы залпового огня HIMARS. Три ракеты были сбиты, еще три упали в районе моста. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее пообещал продолжить бить по украинским территориям, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской инфраструктуре. Он заявил о жестких действиях России в случае продолжения терактов.

Две ракеты упали в Херсоне в районе Антоновского моста, остальные сбили системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщают экстренные службы региона. «Две ракеты упали в район Антоновского моста, остальные четыре сбили, жертв нет», — рассказал РИА «Новости» представитель экстренных служб Херсонской области. По его словам, информация о разрушениях уточняется. Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Антоновский мост. Так, в начале октября шесть ударов были нанесены из американской системы залпового огня HIMARS. Три ракеты были сбиты, еще три упали в районе моста. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее пообещал продолжить бить по украинским территориям, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской инфраструктуре. Он заявил о жестких действиях России в случае продолжения терактов.