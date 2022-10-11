Рогов доложил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

12 октября 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

В некоторых районах Запорожья — сильный пожар и видны столпы дыма Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Запорожье, временно находящемся под контролем киевского режима с полуночи слышны взрывы. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, с 23:57 слышны взрывы», — написал Рогов в своем telegram-канале. По его словам, в городе была слышна была работа ПВО, а также в нескольких районах города сейчас сильный пожар и видны столпы дыма. Кроме того, есть перебои с электричеством. Вооруженные силы России 10 октября нанесли массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины. 11 октября, главы нескольких областных военных администраций Украины сообщали об атаках со стороны Каспия и Черного моря. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Глава Минэнерго страны заявил, что эти обстрелы были самым масштабным ударом по энергосистеме Украины за все время специальной операции. В Минобороны РФ 11 октября доложили, что удары достигли своей цели. Все назначенные объекты были поражены. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

В городе Запорожье, временно находящемся под контролем киевского режима с полуночи слышны взрывы. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, с 23:57 слышны взрывы», — написал Рогов в своем telegram-канале. По его словам, в городе была слышна была работа ПВО, а также в нескольких районах города сейчас сильный пожар и видны столпы дыма. Кроме того, есть перебои с электричеством. Вооруженные силы России 10 октября нанесли массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины. 11 октября, главы нескольких областных военных администраций Украины сообщали об атаках со стороны Каспия и Черного моря. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Глава Минэнерго страны заявил, что эти обстрелы были самым масштабным ударом по энергосистеме Украины за все время специальной операции. В Минобороны РФ 11 октября доложили, что удары достигли своей цели. Все назначенные объекты были поражены. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.