11 октября 2022

Рогов доложил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

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В некоторых районах Запорожья — сильный пожар и видны столпы дыма Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Запорожье, временно находящемся под контролем киевского режима с полуночи слышны взрывы. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, с 23:57 слышны взрывы», — написал Рогов в своем telegram-канале. По его словам, в городе была слышна была работа ПВО, а также в нескольких районах города сейчас сильный пожар и видны столпы дыма. Кроме того, есть перебои с электричеством.

Вооруженные силы России 10 октября нанесли массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины. 11 октября, главы нескольких областных военных администраций Украины сообщали об атаках со стороны Каспия и Черного моря. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Глава Минэнерго страны заявил, что эти обстрелы были самым масштабным ударом по энергосистеме Украины за все время специальной операции. В Минобороны РФ 11 октября доложили, что удары достигли своей цели. Все назначенные объекты были поражены. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

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В городе Запорожье, временно находящемся под контролем киевского режима с полуночи слышны взрывы. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, с 23:57 слышны взрывы», — написал Рогов в своем telegram-канале. По его словам, в городе была слышна была работа ПВО, а также в нескольких районах города сейчас сильный пожар и видны столпы дыма. Кроме того, есть перебои с электричеством. Вооруженные силы России 10 октября нанесли массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины. 11 октября, главы нескольких областных военных администраций Украины сообщали об атаках со стороны Каспия и Черного моря. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Глава Минэнерго страны заявил, что эти обстрелы были самым масштабным ударом по энергосистеме Украины за все время специальной операции. В Минобороны РФ 11 октября доложили, что удары достигли своей цели. Все назначенные объекты были поражены. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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