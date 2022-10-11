Екатеринбург попал в десятку городов России, где проще всего найти работу

Екатеринбург вошел топ-10 городов России с самой низкой конкуренцией за рабочие места. Об этом сообщили в пресс-службе российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.
«В Екатеринбурге на одну вакансию приходится 4,1 активных резюме, это шестое место по стране. В среднем по России на одну вакансию приходится 4,9 резюме, что говорит об умеренной конкуренции среди соискателей», — сообщают в пресс-службе компании по поиску работы.
По словам аналитиков, проще всего найти работу в Красноярске, там приходится 3,59 резюме на одну вакансию. Замыкают рейтинг городов Санкт-Петербург и Москва.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Свердловской области стали пессимистичнее оценивать свои шансы на трудоустройство на работу. Число свердловчан, которые уверенны, что смогут найти работу, снизилось на 6,6%.
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