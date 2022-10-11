11 октября 2022

Екатеринбург попал в десятку городов России, где проще всего найти работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург занял шестое место среди городов России, в которых проще всего найти работу Фото:

Екатеринбург вошел топ-10 городов России с самой низкой конкуренцией за рабочие места. Об этом сообщили в пресс-службе российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

«В Екатеринбурге на одну вакансию приходится 4,1 активных резюме, это шестое место по стране. В среднем по России на одну вакансию приходится 4,9 резюме, что говорит об умеренной конкуренции среди соискателей», — сообщают в пресс-службе компании по поиску работы.

По словам аналитиков, проще всего найти работу в Красноярске, там приходится 3,59 резюме на одну вакансию. Замыкают рейтинг городов Санкт-Петербург и Москва.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Свердловской области стали пессимистичнее оценивать свои шансы на трудоустройство на работу. Число свердловчан, которые уверенны, что смогут найти работу, снизилось на 6,6%.

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Екатеринбург вошел топ-10 городов России с самой низкой конкуренцией за рабочие места. Об этом сообщили в пресс-службе российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru. «В Екатеринбурге на одну вакансию приходится 4,1 активных резюме, это шестое место по стране. В среднем по России на одну вакансию приходится 4,9 резюме, что говорит об умеренной конкуренции среди соискателей», — сообщают в пресс-службе компании по поиску работы. По словам аналитиков, проще всего найти работу в Красноярске, там приходится 3,59 резюме на одну вакансию. Замыкают рейтинг городов Санкт-Петербург и Москва. Ранее URA.RU сообщало, что жители Свердловской области стали пессимистичнее оценивать свои шансы на трудоустройство на работу. Число свердловчан, которые уверенны, что смогут найти работу, снизилось на 6,6%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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