Екатеринбург попал в десятку городов России, где проще всего найти работу

12 октября 2022 в 08:10 Размер текста - 17 +

Екатеринбург занял шестое место среди городов России, в которых проще всего найти работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбург вошел топ-10 городов России с самой низкой конкуренцией за рабочие места. Об этом сообщили в пресс-службе российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru. «В Екатеринбурге на одну вакансию приходится 4,1 активных резюме, это шестое место по стране. В среднем по России на одну вакансию приходится 4,9 резюме, что говорит об умеренной конкуренции среди соискателей», — сообщают в пресс-службе компании по поиску работы. По словам аналитиков, проще всего найти работу в Красноярске, там приходится 3,59 резюме на одну вакансию. Замыкают рейтинг городов Санкт-Петербург и Москва. Ранее URA.RU сообщало, что жители Свердловской области стали пессимистичнее оценивать свои шансы на трудоустройство на работу. Число свердловчан, которые уверенны, что смогут найти работу, снизилось на 6,6%.

Екатеринбург вошел топ-10 городов России с самой низкой конкуренцией за рабочие места. Об этом сообщили в пресс-службе российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru. «В Екатеринбурге на одну вакансию приходится 4,1 активных резюме, это шестое место по стране. В среднем по России на одну вакансию приходится 4,9 резюме, что говорит об умеренной конкуренции среди соискателей», — сообщают в пресс-службе компании по поиску работы. По словам аналитиков, проще всего найти работу в Красноярске, там приходится 3,59 резюме на одну вакансию. Замыкают рейтинг городов Санкт-Петербург и Москва. Ранее URA.RU сообщало, что жители Свердловской области стали пессимистичнее оценивать свои шансы на трудоустройство на работу. Число свердловчан, которые уверенны, что смогут найти работу, снизилось на 6,6%.