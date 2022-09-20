20 сентября 2022

Свердловчане стали менее уверены, что их возьмут на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Число свердловчан, которые уверенны, что смогут найти работу, снизилось на 6,6% Фото:

Жители Свердловской области стали пессимистичнее оценивать свои шансы на трудоустройство на работу. Об этом сообщили в пресс-службе российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

«60% соискателей из Свердловской области в целом уверены, что в ближайшее время смогут найти работу. По сравнению со вторым кварталом текущего года доля таких респондентов сократилась на 6,6%», — сообщают в пресс-службе компании по поиску работы.

Около 35% процентов опрошенных испытывают неуверенность по поводу поиска новой работы. Сравнивая со вторым кварталом 2022 года, процент неуверенных жителей региона вырос на 5,9%.

Ранее URA.RU сообщало, что более 40% свердловчан готовы снизить требования к зарплате ради работы. Средняя заработная плата за август, на которую претендуют жители региона, составила 45 тысяч рублей.

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Жители Свердловской области стали пессимистичнее оценивать свои шансы на трудоустройство на работу. Об этом сообщили в пресс-службе российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru. «60% соискателей из Свердловской области в целом уверены, что в ближайшее время смогут найти работу. По сравнению со вторым кварталом текущего года доля таких респондентов сократилась на 6,6%», — сообщают в пресс-службе компании по поиску работы. Около 35% процентов опрошенных испытывают неуверенность по поводу поиска новой работы. Сравнивая со вторым кварталом 2022 года, процент неуверенных жителей региона вырос на 5,9%. Ранее URA.RU сообщало, что более 40% свердловчан готовы снизить требования к зарплате ради работы. Средняя заработная плата за август, на которую претендуют жители региона, составила 45 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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