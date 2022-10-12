Отец пятерых детей из Нижневартовска отправился на фронт добровольцем. Видео

13 октября 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске проводили добровольцев Фото: Елена Антипина новость из сюжета Мобилизация в России Отец пятерых детей Александр Гайчуков решил отправиться в числе других добровольцев из Нижневартовска (ХМАО) в зону проведения СВО. Он рассказал журналисту URA.RU, стоя у ворот военкомата в ожидании отправки автобуса, что едет воевать, чтобы защитить свою семью и свой город. «Я водитель военной техники, это востребованная военно-учетная специальность сейчас. Решил стать добровольцем и отправиться на фронт, чтобы защитить свою семью и всех вас, жителей города», — поделился Александр с корреспондентом агентства. Гайчукову 36 лет, дома его ждут жена и пятеро детей. Старшей дочери 16, младшему сыну — год и семь месяцев. К воротам военкомата его пришли проводить мама и друзья, супруга осталась дома с малышами. На вопрос журналиста, как удалось уговорить жену отпустить его воевать, доброволец пожал плечами. «Мне кажется, в наше время героев очень много. Это и те, кто уже уехал на фронт, и те, кто пока остался. В конце концов, кто, если не мы?», — отметил Александр. Ранее URA.RU писало о добровольце из ХМАО, который решил отправиться на фронт, чтобы управлять беспилотниками. Ранее он участвовал в миротворческой миссии в Таджикистане.

Отец пятерых детей Александр Гайчуков решил отправиться в числе других добровольцев из Нижневартовска (ХМАО) в зону проведения СВО. Он рассказал журналисту URA.RU, стоя у ворот военкомата в ожидании отправки автобуса, что едет воевать, чтобы защитить свою семью и свой город. «Я водитель военной техники, это востребованная военно-учетная специальность сейчас. Решил стать добровольцем и отправиться на фронт, чтобы защитить свою семью и всех вас, жителей города», — поделился Александр с корреспондентом агентства. Гайчукову 36 лет, дома его ждут жена и пятеро детей. Старшей дочери 16, младшему сыну — год и семь месяцев. К воротам военкомата его пришли проводить мама и друзья, супруга осталась дома с малышами. На вопрос журналиста, как удалось уговорить жену отпустить его воевать, доброволец пожал плечами. «Мне кажется, в наше время героев очень много. Это и те, кто уже уехал на фронт, и те, кто пока остался. В конце концов, кто, если не мы?», — отметил Александр. Ранее URA.RU писало о добровольце из ХМАО, который решил отправиться на фронт, чтобы управлять беспилотниками. Ранее он участвовал в миротворческой миссии в Таджикистане.