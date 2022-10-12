Доброволец из ХМАО Владимир, рассказал, что едет в зону СВО, чтобы управлять беспилотником. Об этом сообщил Владимир корреспонденту URA.RU во время отправки добровольцев из Сургута.
«Принимал решение осознанно, дома. Поговорили с супругой, она сказала, что есть опыт и умения. Ранее участвовал в миротворческой миссии в республике Таджикистан в 2005 году. Сейчас хочу управлять дронами, у меня на гражданке специальность электроника, нано-электроника, опыт управления БПЛА есть», — рассказал Владимир.
По словам добровольца, настроение у него боевое. В компании с другими он шутит, смеется, просит включить веселую музыку. «Сейчас нас отправят в 32 военный городок в Екатеринбург. Хотел в Елань, я там проходил учебную часть, как оператор-наводчик БМП-2», — уточнил Владимир.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре прошла отправка около 50 добровольцев для участия в спецоперации на Украине. В это число вошли военнослужащие из Нягани, Югорска, Советского, Ханты-Мансийска и Радужного.
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