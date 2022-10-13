В Перми на ретро-поезде отметят день рождения царской особы

В «Михайловском экспрессе» пермяки отпразднуют день рождения Михаила Романова

14 октября 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Организаторы обещают атмосферную поездку Фото: Сергей Русанов © URA.RU В честь дня рождения великого князя Михаила Романова, пермяков приглашают прокатиться на ретро-поезде «Михайловский экспресс». Информация об этом появилась в telegram-канале «Пермская электричка». «В первые числа ноября под шум паровоза вновь отправимся в путешествие в прошлое. На сей раз пермяки и гости города справят вместе с нами день рождения Великого Князя Михаила Александровича», — сообщается в посте. Также в программе путешествия театральная постановка, любимые игры Романовых, ароматный глинтвейн и вкусный десерт. Поезд отправляется 3, 4 и 5 ноября с исторической станции Пермь-Первая. Михаил Романов — брат императора Николая Романова, родился 22 ноября 1878 года. После отречения от престола своего старшего брата получил его титул. Был убит революционерами в Перми. Его тело так и не было найдено. Первая экскурсия на ретро-поезде «Михайловский экспресс» прошла в День города Перми. Для местных жителей и гостей устроили ночную поездку.

В честь дня рождения великого князя Михаила Романова, пермяков приглашают прокатиться на ретро-поезде «Михайловский экспресс». Информация об этом появилась в telegram-канале «Пермская электричка». «В первые числа ноября под шум паровоза вновь отправимся в путешествие в прошлое. На сей раз пермяки и гости города справят вместе с нами день рождения Великого Князя Михаила Александровича», — сообщается в посте. Также в программе путешествия театральная постановка, любимые игры Романовых, ароматный глинтвейн и вкусный десерт. Поезд отправляется 3, 4 и 5 ноября с исторической станции Пермь-Первая. Михаил Романов — брат императора Николая Романова, родился 22 ноября 1878 года. После отречения от престола своего старшего брата получил его титул. Был убит революционерами в Перми. Его тело так и не было найдено. Первая экскурсия на ретро-поезде «Михайловский экспресс» прошла в День города Перми. Для местных жителей и гостей устроили ночную поездку.