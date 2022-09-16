Пермяков пригласили в очередное путешествие на «Михайловском экспрессе»

В Пермь возвращается «Михайловский экспресс» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В последних числах сентября у пермяков вновь появиться возможность отправиться в путешествие по берегам Камы на «Михайловском экспрессе». В этот раз тематика поездки — комедия А.П. Чехова «Вишневый сад», сообщили организаторы.

«Только два дня 24 и 25 сентября в разгар золотой осени в Пермь вернутся путешествия по берегам Камы. Живая музыка, костюмы, цветочные композиции, любимые игры императора Николая с участием всех пассажиров экспресса, вишневое пирожное дома Романовых и ароматный глинтвейн непременно переместят во времени на столетие назад», — написано в telegram-канале «Пермская электричка».

Отправление намечено на 18:50 с исторической станции Пермь-Первая. Маршрут будет пролегать через Камскую ГЭС по правому берегу реки. Планируется, что поезд вернется на станцию, с которой отправлялся в 21:18. У гостей появится уникальная возможность вместе с начальником поезда отправить срочную телеграмму в краевую столицу, а на память у всех желающих останутся черно-белые воспоминания о путешествии.

Впервые выездную экскурсию на ретропоезде «Михайловский экспресс» провели в День города Перми. Уже под конец праздника для местных жителей и гостей устроили ночную поездку. Позже в июле АО «Пермская пригородная компания», управляющая электричками в крае, получила лицензию на туристическую деятельность. Теперь компания может самостоятельно организовывать мероприятия по внутреннему туризму с использованием электропоездов и железнодорожной инфраструктуры.