Пермский фестиваль документального кино «Флаэртиана» раскрыл конкурсную программу

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана», который проходит в Перми, представит 38 фильмов. 13 из них зарубежные, рассказали организаторы.
«В программу международного конкурса вошли 13 фильмов, снятых в Египте, Италии, Чили, Иране, Индии, Китае, во Франции, а также в Нидерландах, Дании, Катаре, Саудовской Аравии и Германии. Красной нитью через всю программу проходят истории женщин — их судьбы, их борьба, их смелость. Так, например, мы увидим, как 18-летняя девушка из Индии борется за свою мечту стать игроком в кабадди, традиционно мужской игре. В фильме „Она танцует у моря“ (18+) проследим за десятилетней историей известной поэтессы из Китая», — говорится на сайте фестиваля.
В национальную конкурсную программу вошли 15 фильмов — это истории из разных регионов России. Среди них — картины о сельском театре в сибирской глубинке, добровольцах казачьих отрядов, хирурге-гинекологе, помогающей женщинам на грани отчаяния. Еще 10 картин — работу студентов. «Флаэртиана» пройдет в Перми с 19 по 25 сентября.
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