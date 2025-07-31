В Перми запланированы временные отключения холодной воды в августе. Об этом сообщается на сайте «Новогор-Прикамье».
«С 9:30 до 19:30 12 августа холодное водоснабжение отключат по улицам Бердичевской, 58, Горловской, 96, Кемеровской, 1, Лихвинской, 39. Без воды также останутся дома по улицам Туркестанской, 111, 114, Холмогорской, 32, 35 и Чернушинская, 37», — говорится на сайте компании.
С 9:50 до 14:20 13 августа отключение запланировано на улицах:
- Колхозной 1-й, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 8;
- Красина, 6, 12, 14, 16, 26;
- Маяковского, 2б, 8, 12, 12а, 19, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33а, 35, 37, 37/2, 37/3, 39, 41, 41/1, 41а, 41, 42, 42б, 42г, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 46б, 47, 48, 50/1, 51, 53;
- Новоколхозной, 1, 2;
- Пожарной, 18;
- Республиканской 2-й, 10;
- Сергея Есенина, 1, 3/4, 5, 5/2, 7, 9, 9а, 11, 13;
- Сорокинской 2-й, 13;
- Ударника, 11;
- Физкультурников, 8;
- Фоминской, 51, 56.
С 9:30 до 17:00 14 августа воды не будет в домах по улицам Блюхера (№№3, 3а, 5, 7, 7а) и шоссе Космонавтов, 82. С 9:30 до 19:30 16 августа водоснабжение отключат по улицам Гусарова, 4, 8, Кояновской, 4, 8, Лодыгина (№№28а, 32, 34) и Солдатова (№№14а, 17, 17а). С 10:00 16 августа до 10:00 17 августа отключение затронет дома по улицам Екатерининской (№№30, 32, 32а, 33, 44), Максима Горького, 36, Николая Островского, 21, 22 и Пермской, 22, 30.
Отключение холодной воды с 10:00 16 августа до 12:00 17 августа также планируется по улицам:
- Акмолинской, 14;
- Бенгальской, 2, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20;
- Бумажников, 1, 2, 9, 11, 12, 17, 20;
- Васильевской, 6;
- Ветлянской, 22;
- Головановской, 1;
- Горнозаводской, 5;
- Дальневосточной, 2;
- Декабря, 10;
- Евгения Пузырева, 14, 23;
- Железнодорожной, 1, 3, 4;
- Загорской, 1;
- Залесной, 2;
- Звездной, 82;
- Зеленой, 1;
- Земляничной, 62;
- Иркутской, 10;
- Корсуньской, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
- Космической, 5;
- Кочевской, 5;
- Крылова, 4;
- Куликовской, 14;
- Лодочной, 14;
- Луговой, 3;
- Малореченской, 43;
- Менделеева, 1;
- Мозырьской, 1, 3, 5, 6, 9, 9а, 26, 34;
- Оршанской, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 20;
- Песчаной, 5;
- Пинской, 1;
- Попова (микрорайон Малые реки), 6;
- Пришвина, 3;
- Прохладной, 2;
- Ромашковой, 66;
- Рябиновой, 23;
- Садовой, 9;
- Сестрорецкой, 3, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 19а, 20, 21, 24, 26;
- Сиреневой, 31;
- Слудской, 12;
- Сосновой, 8;
- Стрелка, 2;
- Сургутской, 13;
- Сухумской, 3, 4а, 6а, 8, 10, 19;
- Талалихина, 28;
- Талицкой, 12;
- Тулвинской, 16;
- Тупиковому переулку, 3;
- Хуторской, 9;
- Челвинской, 1;
- Шадринской, 11;
- Яблоневой, 2.
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