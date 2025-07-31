Отключение холодной воды в августе затронет более 200 домов в Перми. Инфографика

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Холодную воду отключат в разных районах Перми
Холодную воду отключат в разных районах Перми Фото:

В Перми запланированы временные отключения холодной воды в августе. Об этом сообщается на сайте «Новогор-Прикамье».

«С 9:30 до 19:30 12 августа холодное водоснабжение отключат по улицам Бердичевской, 58, Горловской, 96, Кемеровской, 1, Лихвинской, 39. Без воды также останутся дома по улицам Туркестанской, 111, 114, Холмогорской, 32, 35 и Чернушинская, 37», — говорится на сайте компании.

С 9:50 до 14:20 13 августа отключение запланировано на улицах:

  • Колхозной 1-й, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 8;
  • Красина, 6, 12, 14, 16, 26;
  • Маяковского, 2б, 8, 12, 12а, 19, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33а, 35, 37, 37/2, 37/3, 39, 41, 41/1, 41а, 41, 42, 42б, 42г, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 46б, 47, 48, 50/1, 51, 53;
  • Новоколхозной, 1, 2;
  • Пожарной, 18;
  • Республиканской 2-й, 10;
  • Сергея Есенина, 1, 3/4, 5, 5/2, 7, 9, 9а, 11, 13;
  • Сорокинской 2-й, 13;
  • Ударника, 11;
  • Физкультурников, 8;
  • Фоминской, 51, 56.

С 9:30 до 17:00 14 августа воды не будет в домах по улицам Блюхера (№№3, 3а, 5, 7, 7а) и шоссе Космонавтов, 82. С 9:30 до 19:30 16 августа водоснабжение отключат по улицам Гусарова, 4, 8, Кояновской, 4, 8, Лодыгина (№№28а, 32, 34) и Солдатова (№№14а, 17, 17а). С 10:00 16 августа до 10:00 17 августа отключение затронет дома по улицам Екатерининской (№№30, 32, 32а, 33, 44), Максима Горького, 36, Николая Островского, 21, 22 и Пермской, 22, 30.

Отключение холодной воды с 10:00 16 августа до 12:00 17 августа также планируется по улицам:

  • Акмолинской, 14;
  • Бенгальской, 2, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20;
  • Бумажников, 1, 2, 9, 11, 12, 17, 20;
  • Васильевской, 6;
  • Ветлянской, 22;
  • Головановской, 1;
  • Горнозаводской, 5;
  • Дальневосточной, 2;
  • Декабря, 10;
  • Евгения Пузырева, 14, 23;
  • Железнодорожной, 1, 3, 4;
  • Загорской, 1;
  • Залесной, 2;
  • Звездной, 82;
  • Зеленой, 1;
  • Земляничной, 62;
  • Иркутской, 10;
  • Корсуньской, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
  • Космической, 5;
  • Кочевской, 5;
  • Крылова, 4;
  • Куликовской, 14;
  • Лодочной, 14;
  • Луговой, 3;
  • Малореченской, 43;
  • Менделеева, 1;
  • Мозырьской, 1, 3, 5, 6, 9, 9а, 26, 34;
  • Оршанской, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 20;
  • Песчаной, 5;
  • Пинской, 1;
  • Попова (микрорайон Малые реки), 6;
  • Пришвина, 3;
  • Прохладной, 2;
  • Ромашковой, 66;
  • Рябиновой, 23;
  • Садовой, 9;
  • Сестрорецкой, 3, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 19а, 20, 21, 24, 26;
  • Сиреневой, 31;
  • Слудской, 12;
  • Сосновой, 8;
  • Стрелка, 2;
  • Сургутской, 13;
  • Сухумской, 3, 4а, 6а, 8, 10, 19;
  • Талалихина, 28;
  • Талицкой, 12;
  • Тулвинской, 16;
  • Тупиковому переулку, 3;
  • Хуторской, 9;
  • Челвинской, 1;
  • Шадринской, 11;
  • Яблоневой, 2.

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В Перми запланированы временные отключения холодной воды в августе. Об этом сообщается на сайте «Новогор-Прикамье». «С 9:30 до 19:30 12 августа холодное водоснабжение отключат по улицам Бердичевской, 58, Горловской, 96, Кемеровской, 1, Лихвинской, 39. Без воды также останутся дома по улицам Туркестанской, 111, 114, Холмогорской, 32, 35 и Чернушинская, 37», — говорится на сайте компании. С 9:50 до 14:20 13 августа отключение запланировано на улицах: С 9:30 до 17:00 14 августа воды не будет в домах по улицам Блюхера (№№3, 3а, 5, 7, 7а) и шоссе Космонавтов, 82. С 9:30 до 19:30 16 августа водоснабжение отключат по улицам Гусарова, 4, 8, Кояновской, 4, 8, Лодыгина (№№28а, 32, 34) и Солдатова (№№14а, 17, 17а). С 10:00 16 августа до 10:00 17 августа отключение затронет дома по улицам Екатерининской (№№30, 32, 32а, 33, 44), Максима Горького, 36, Николая Островского, 21, 22 и Пермской, 22, 30. Отключение холодной воды с 10:00 16 августа до 12:00 17 августа также планируется по улицам:
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© Служба новостей «URA.RU»
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