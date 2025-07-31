Преподаватели пермского вуза оказались одними из самых высокооплачиваемых в стране

Пермский Политех вошел в топ-100 вузов с самыми высокими зарплатами педагогов
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата педагогов ПНИПУ превысила 119 тысяч рублей в месяц
Средняя зарплата педагогов ПНИПУ превысила 119 тысяч рублей в месяц Фото:

Пермский Политех оказался на 53 месте в рейтинге российских вузов с наиболее высокими зарплатами преподавателей. Средняя зарплата педагогов там превысила 119 тысяч рублей в месяц. Всего в рейтинге представлены 100 учебных заведений страны с наибольшими доходами профессорско-преподавательского состава. Список составил Центр институционального анализа науки и образования (ЦИАНО) Европейского университета в Санкт-Петербурге.

«Для анализа были использованы сведения, предоставленные Министерством науки и высшего образования, а также результаты мониторинга деятельности высших учебных заведений за 2024 год. При этом исследование не включало ряд университетов, находящихся в непосредственном ведении Правительства Российской Федерации, среди которых — Национальный исследовательский университет „Высшая школа экономики“, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, а также учреждения образования, подчиненные не Минобрнауки, а другим федеральным ведомствам — Министерству культуры, Министерству спорта, Министерству здравоохранения, Министерству иностранных дел и другим», — говорится в исследовании. 

Треть вузов, вошедших в первую сотню учебных заведений с наиболее высокими заработными платами преподавателей (33 университета), расположена в Москве. В Санкт-Петербурге в данный рейтинг попали 17 вузов. Наивысшая средняя зарплата среди них зафиксирована у сотрудников университета ИТМО (170 тысяч рублей), Санкт-Петербургского горного университета (148 тысяч рублей) и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (134 тысячи рублей). По четыре позиции в топ-100 заняли университеты Красноярского края, Республики Татарстан, Московской и Иркутской областей. В целом средний уровень оплаты труда преподавателей в вузах, вошедших в первую сотню рейтинга, составил порядка 127 тысяч рублей.

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Пермский Политех оказался на 53 месте в рейтинге российских вузов  с наиболее высокими зарплатами преподавателей. Средняя зарплата педагогов там превысила 119 тысяч рублей в месяц. Всего в рейтинге представлены 100 учебных заведений страны с наибольшими доходами профессорско-преподавательского состава. Список составил Центр институционального анализа науки и образования (ЦИАНО) Европейского университета в Санкт-Петербурге. «Для анализа были использованы сведения, предоставленные Министерством науки и высшего образования, а также результаты мониторинга деятельности высших учебных заведений за 2024 год. При этом исследование не включало ряд университетов, находящихся в непосредственном ведении Правительства Российской Федерации, среди которых — Национальный исследовательский университет „Высшая школа экономики“, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, а также учреждения образования, подчиненные не Минобрнауки, а другим федеральным ведомствам — Министерству культуры, Министерству спорта, Министерству здравоохранения, Министерству иностранных дел и другим», — говорится в исследовании.  Треть вузов, вошедших в первую сотню учебных заведений с наиболее высокими заработными платами преподавателей (33 университета), расположена в Москве. В Санкт-Петербурге в данный рейтинг попали 17 вузов. Наивысшая средняя зарплата среди них зафиксирована у сотрудников университета ИТМО (170 тысяч рублей), Санкт-Петербургского горного университета (148 тысяч рублей) и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (134 тысячи рублей). По четыре позиции в топ-100 заняли университеты Красноярского края, Республики Татарстан, Московской и Иркутской областей. В целом средний уровень оплаты труда преподавателей в вузах, вошедших в первую сотню рейтинга, составил порядка 127 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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