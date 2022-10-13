ОНФ в ХМАО зафиксировал уменьшение жалоб на мобилизацию

За последнюю неделю было зафиксировано около 150 заявок
новость из сюжетаМобилизация в России
Народный фронт в ХМАО зафиксировал уменьшение количества жалоб на ошибки в мобилизации. Об этом говорится в Telegram-канале движения.
«С начала мобилизации мы приняли более семисот обращений от югорчан, который считают, что были допущены ошибки при мобилизации. За последнюю неделю: около ста пятидесяти. Мы фиксируем снижение таких заявок», — отметил член ОНФ в Югре.
Ранее URA.RU рассказывало, что врача из Сургута (ХМАО), который после мобилизации оказался в военно-учебном центре Омска в должности мотострелка, перевели в медицинскую роту. Это произошло после обращения семьи медика на горячую линию ОНФ.
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