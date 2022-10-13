13 октября 2022

ОНФ в ХМАО зафиксировал уменьшение жалоб на мобилизацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
За последнюю неделю было зафиксировано около 150 заявок Фото:
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Мобилизация в России

Народный фронт в ХМАО зафиксировал уменьшение количества жалоб на ошибки в мобилизации. Об этом говорится в Telegram-канале движения.

«С начала мобилизации мы приняли более семисот обращений от югорчан, который считают, что были допущены ошибки при мобилизации. За последнюю неделю: около ста пятидесяти. Мы фиксируем снижение таких заявок», — отметил член ОНФ в Югре.

Ранее URA.RU рассказывало, что врача из Сургута (ХМАО), который после мобилизации оказался в военно-учебном центре Омска в должности мотострелка, перевели в медицинскую роту. Это произошло после обращения семьи медика на горячую линию ОНФ.

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Народный фронт в ХМАО зафиксировал уменьшение количества жалоб на ошибки в мобилизации. Об этом говорится в Telegram-канале движения. «С начала мобилизации мы приняли более семисот обращений от югорчан, который считают, что были допущены ошибки при мобилизации. За последнюю неделю: около ста пятидесяти. Мы фиксируем снижение таких заявок», — отметил член ОНФ в Югре. Ранее URA.RU рассказывало, что врача из Сургута (ХМАО), который после мобилизации оказался в военно-учебном центре Омска в должности мотострелка, перевели в медицинскую роту. Это произошло после обращения семьи медика на горячую линию ОНФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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