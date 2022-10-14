В ЛДПР ответили на предложение россиян причислить Жириновского к лику святых

14 октября 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

В ЛДПР считают, что сторонники Жириновского пытаются увековечить его имя Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший глава ЛДПР Владимир Жириновский является героем своего времени, поэтому сторонники ищут способы увековечить его имя. Так во фракции прокомментировали петицию с просьбой причислить политика к лику святых. «Владимир Жириновский оказался героем своего времени. Он уже получил в народе статус пророка современности. Мы рады, что его многочисленные сторонники ищут способы увековечить его, добиться его признания», — сообщила пресс-служба фракции ЛДПР РИА «Новости». Там также отметили, что прикладывают все усилия, чтобы имя Жириновского осталось в веках. Например, в Москве в его честь уже названа улица. Ранее URA.RU обнаружило на сайте Change. org. Петицию с требованием причислить Жириновского к лику святых. Поводом стали его сбывающиеся пророчества о конфликте на Украине и частичной мобилизации.

Бывший глава ЛДПР Владимир Жириновский является героем своего времени, поэтому сторонники ищут способы увековечить его имя. Так во фракции прокомментировали петицию с просьбой причислить политика к лику святых. «Владимир Жириновский оказался героем своего времени. Он уже получил в народе статус пророка современности. Мы рады, что его многочисленные сторонники ищут способы увековечить его, добиться его признания», — сообщила пресс-служба фракции ЛДПР РИА «Новости». Там также отметили, что прикладывают все усилия, чтобы имя Жириновского осталось в веках. Например, в Москве в его честь уже названа улица. Ранее URA.RU обнаружило на сайте Change. org. Петицию с требованием причислить Жириновского к лику святых. Поводом стали его сбывающиеся пророчества о конфликте на Украине и частичной мобилизации.