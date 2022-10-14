14 октября 2022
13 октября 2022

Губернатор ХМАО Наталья Комарова решила проблему пенсионера-инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, знак инвалид
Губернатор Комарова предложила выделить инвалиду жилье из маневренного фонда Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила решение проблемы 80-летнего инвалида-колясочника Анатолия Трухина из Излучинска. Его жена Галина обратилась к главе округа во время прямого эфира губернатора с жителями Нижневартовского района.

«Права на внеочередное получение социального жилья у семьи нет, но в соответствии с заболеваниями есть потребность в жилом помещении. На этом основании муниципалитет может предоставить однокомнатную квартиру из маневренного фонда для временного проживания на основе ежегодно заключаемого договора», — предложила решение Комарова.

Анатолий и Галина Трухины проживают в общежитии, не оборудованном пандусами, также в здании отсутствуют лифты. Из-за условий проживания пенсионер несколько лет не был на улице.

Ранее URA.RU рассказало, что жительницу Урая Риту Файзиеву выселили из дома. Квартира была изъята по решению суда в связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила решение проблемы 80-летнего инвалида-колясочника Анатолия Трухина из Излучинска. Его жена Галина обратилась к главе округа во время прямого эфира губернатора с жителями Нижневартовского района. «Права на внеочередное получение социального жилья у семьи нет, но в соответствии с заболеваниями есть потребность в жилом помещении. На этом основании муниципалитет может предоставить однокомнатную квартиру из маневренного фонда для временного проживания на основе ежегодно заключаемого договора», — предложила решение Комарова. Анатолий и Галина Трухины проживают в общежитии, не оборудованном пандусами, также в здании отсутствуют лифты. Из-за условий проживания пенсионер несколько лет не был на улице. Ранее URA.RU рассказало, что жительницу Урая Риту Файзиеву выселили из дома. Квартира была изъята по решению суда в связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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