Губернатор ХМАО Наталья Комарова решила проблему пенсионера-инвалида

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила решение проблемы 80-летнего инвалида-колясочника Анатолия Трухина из Излучинска. Его жена Галина обратилась к главе округа во время прямого эфира губернатора с жителями Нижневартовского района.
«Права на внеочередное получение социального жилья у семьи нет, но в соответствии с заболеваниями есть потребность в жилом помещении. На этом основании муниципалитет может предоставить однокомнатную квартиру из маневренного фонда для временного проживания на основе ежегодно заключаемого договора», — предложила решение Комарова.
Анатолий и Галина Трухины проживают в общежитии, не оборудованном пандусами, также в здании отсутствуют лифты. Из-за условий проживания пенсионер несколько лет не был на улице.
Ранее URA.RU рассказало, что жительницу Урая Риту Файзиеву выселили из дома. Квартира была изъята по решению суда в связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу.
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