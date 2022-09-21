В ХМАО пенсионерка намерена ночевать у мэрии из-за выселения из квартиры

22 сентября 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

Жительница Урая устроила скандал из-за выселения из ветхого жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Урая Рита Файзиева, являющаяся членом общественного совета администрации и возглавляющая местную автономию татар, намерена ночевать у администрации города в палатке, так как осталась без квартиры. Ее выселили из дома, который был признан аварийным. В связи с этим женщина также написала заявление в прокуратуру. Об этом URA.RU рассказала сама Файзиева. «Мои дети и внуки остались без жилья. Оказывается, с июля я нахожусь без прописки. Осталась бомжом. А сегодня мои вещи выкинули на улицу. Я плохо это пережила. Просим помощи», — сказала Файзиева в своем открытом обращении к губернатору ХМАО Наталье Комаровой. И заявила, что намерена утроить забастовку, разместив палатку напротив городской администрации, так как другого жилья не имеет. В администрации города заверили, что женщине неоднократно предлагали различные варианты жилых помещений в муниципальном фонде, в которые она могла бы переселиться на коммерческой основе, но она отказалась. Квартира была изъята по решению суда в связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу. «С 2018 года данное жилое помещение является муниципальной собственностью, гражданин снят с регистрационного учета. Состояние дома представляет опасность как для окружающих, так и для заявителя. Правовых оснований для предоставления жилого помещения в собственность бесплатно, о чем настаивает заявительница, у администрации нет», — сказали в мэрии. На данный момент, по словам администрации, решение суда исполняется судебными приставами, о чем рассказала и сама Файзиева, пожаловавшись на то, что якобы из ее квартиры вынесли все вещи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Урая Рита Файзиева, являющаяся членом общественного совета администрации и возглавляющая местную автономию татар, намерена ночевать у администрации города в палатке, так как осталась без квартиры. Ее выселили из дома, который был признан аварийным. В связи с этим женщина также написала заявление в прокуратуру. Об этом URA.RU рассказала сама Файзиева. «Мои дети и внуки остались без жилья. Оказывается, с июля я нахожусь без прописки. Осталась бомжом. А сегодня мои вещи выкинули на улицу. Я плохо это пережила. Просим помощи», — сказала Файзиева в своем открытом обращении к губернатору ХМАО Наталье Комаровой. И заявила, что намерена утроить забастовку, разместив палатку напротив городской администрации, так как другого жилья не имеет. В администрации города заверили, что женщине неоднократно предлагали различные варианты жилых помещений в муниципальном фонде, в которые она могла бы переселиться на коммерческой основе, но она отказалась. Квартира была изъята по решению суда в связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу. «С 2018 года данное жилое помещение является муниципальной собственностью, гражданин снят с регистрационного учета. Состояние дома представляет опасность как для окружающих, так и для заявителя. Правовых оснований для предоставления жилого помещения в собственность бесплатно, о чем настаивает заявительница, у администрации нет», — сказали в мэрии. На данный момент, по словам администрации, решение суда исполняется судебными приставами, о чем рассказала и сама Файзиева, пожаловавшись на то, что якобы из ее квартиры вынесли все вещи.