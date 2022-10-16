16 октября 2022
15 октября 2022

На челябинском заводе собирают деньги на УАЗ для раненых на фронте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправление Добровольцев Донбасса в ЛНР. Пермь, уаз буханка, добровольцы донбасса, гуманитарная помощь донбассу, v символ
На автомобиле будут вывозить раненых из зоны СВО (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

На Ашинском металлургическом заводе рабочие предложили собрать деньги на УАЗ, который впоследствии будет отправлен на фронт и поможет вывозить раненных с фронта. Об этом сообщает заводская газета.

«Организуется сбор средств для приобретения автомобиля „УАЗ“ для вывоза раненых из зоны СВО. Работники завода могут заполнить заявление на удержание из заработной платы на любую сумму», — сообщило издание «Заводская газета» в соцсети «ВКонтакте».

В газете пояснили, что бланк заявления можно взять у нормировщика цеха. Участие в сборе является добровольным. Сбор продлится до 1 ноября.

Многие организации и предприятия в области участвуют в обеспечении снаряжением мобилизованных и участников СВО. В сборах участвуют обычные жители районов и городов. Военнослужащие благодарят каждого за внесенный вклад.

Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября, затрагивает около 300 тысяч военнообязанных граждан. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, за несколько недель ее проведения в войска прибыло свыше 220 тысяч человек. По словам главы государства, в течение следующих двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

На Ашинском металлургическом заводе рабочие предложили собрать деньги на УАЗ, который впоследствии будет отправлен на фронт и поможет вывозить раненных с фронта. Об этом сообщает заводская газета. «Организуется сбор средств для приобретения автомобиля „УАЗ“ для вывоза раненых из зоны СВО. Работники завода могут заполнить заявление на удержание из заработной платы на любую сумму», — сообщило издание «Заводская газета» в соцсети «ВКонтакте». В газете пояснили, что бланк заявления можно взять у нормировщика цеха. Участие в сборе является добровольным. Сбор продлится до 1 ноября. Многие организации и предприятия в области участвуют в обеспечении снаряжением мобилизованных и участников СВО. В сборах участвуют обычные жители районов и городов. Военнослужащие благодарят каждого за внесенный вклад. Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября, затрагивает около 300 тысяч военнообязанных граждан. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, за несколько недель ее проведения в войска прибыло свыше 220 тысяч человек. По словам главы государства, в течение следующих двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...