На челябинском заводе собирают деньги на УАЗ для раненых на фронте

На Ашинском металлургическом заводе рабочие предложили собрать деньги на УАЗ, который впоследствии будет отправлен на фронт и поможет вывозить раненных с фронта. Об этом сообщает заводская газета.
«Организуется сбор средств для приобретения автомобиля „УАЗ“ для вывоза раненых из зоны СВО. Работники завода могут заполнить заявление на удержание из заработной платы на любую сумму», — сообщило издание «Заводская газета» в соцсети «ВКонтакте».
В газете пояснили, что бланк заявления можно взять у нормировщика цеха. Участие в сборе является добровольным. Сбор продлится до 1 ноября.
Многие организации и предприятия в области участвуют в обеспечении снаряжением мобилизованных и участников СВО. В сборах участвуют обычные жители районов и городов. Военнослужащие благодарят каждого за внесенный вклад.
Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября, затрагивает около 300 тысяч военнообязанных граждан. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, за несколько недель ее проведения в войска прибыло свыше 220 тысяч человек. По словам главы государства, в течение следующих двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.
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