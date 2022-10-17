Мобилизованные россияне пожаловались в аптеки на качество медикаментов

18 октября 2022 в 05:08 Размер текста - 17 +

Мобилизованные военнослужащие недовольны качеством жгутов марки Meridian Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В российские аптеки поступают массовые жалобы на качество жгутов, которые обильно скупают мобилизованные россияне перед отправкой в воинские части. Об этом сообщают в Ассоциации независимых аптек. Российские аптеки с конца сентября получили большое количество претензий от военнослужащих и их родственников из-за качества жгутов марки Meridian, сообщили в Ассоциации независимых аптек «Известиям». С просьбой проверить качество жгутов было направлено обращение в Росздравнадзор. «При использовании жгутов кровоостанавливающих венозных марки Meridian выяснилось, что они подходят только для медицинских манипуляций (забора крови), но не подходят для остановки кровотечений, так как вызывают некроз ткани через короткое время (в отличие от резиновых жгутов, которые можно накладывать на срок до 2—6 часов)», — говорится в письме ассоциации в службу. Также утверждается, что клипсы на жгутах часто ломаются. Росздравнадзор ответил, что информация о проблемах безопасности этого медицинского изделия была направлена в экспертную организацию. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Основной ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту суверенитета и целостности страны. В военторгах по всей стране начали раскупать специализированные товары. Военный эксперт Михаил Тимошенко перечислил перечень медикаментов, которые стоит взять с собой мобилизованным. В Госдуме РФ предложили возместить затраты мобилизованных на медикаменты и снаряжение.

В российские аптеки поступают массовые жалобы на качество жгутов, которые обильно скупают мобилизованные россияне перед отправкой в воинские части. Об этом сообщают в Ассоциации независимых аптек. Российские аптеки с конца сентября получили большое количество претензий от военнослужащих и их родственников из-за качества жгутов марки Meridian, сообщили в Ассоциации независимых аптек «Известиям». С просьбой проверить качество жгутов было направлено обращение в Росздравнадзор. «При использовании жгутов кровоостанавливающих венозных марки Meridian выяснилось, что они подходят только для медицинских манипуляций (забора крови), но не подходят для остановки кровотечений, так как вызывают некроз ткани через короткое время (в отличие от резиновых жгутов, которые можно накладывать на срок до 2—6 часов)», — говорится в письме ассоциации в службу. Также утверждается, что клипсы на жгутах часто ломаются. Росздравнадзор ответил, что информация о проблемах безопасности этого медицинского изделия была направлена в экспертную организацию. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Основной ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту суверенитета и целостности страны. В военторгах по всей стране начали раскупать специализированные товары. Военный эксперт Михаил Тимошенко перечислил перечень медикаментов, которые стоит взять с собой мобилизованным. В Госдуме РФ предложили возместить затраты мобилизованных на медикаменты и снаряжение.