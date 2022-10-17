В курганском округе главу управления понизили в должности

В Шадринском округе произошли кадровые перестановки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринском округе Курганской области руководителя управления муниципального имущества понизили до сотрудника управления ЖКХ. Об этом говорится в группе администрации Шадринского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сергей Гусев, который руководил управлением муниципального имущества, перешел на другое место работы — в управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства [сейчас это управление возглавляет Андрей Братцев — прим. ред.]», — указано в посте. Пост главы управления муниципального имущества заняла Ирина Антропова, ранее она возглавляла отдел земельных отношений. Нового руководителя коллективу представил глава округа Сергей Копылов.

Ранее URA.RU сообщало о кадровых перестановках в Петуховском округе. Бывший глава района Игорь Арзин покинул поста 14 октября. Временно исполняющим полномочия главы округа назначен Антон Волков.