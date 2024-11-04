Украина согласна провести переговоры с Россией по энергобезопасности при наличии посредника. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя украинского президента Владимира Зеленского.
«Украина не против, чтобы Катар или любая другая страна стала посредником переговоров Украины и РФ насчет энергетической безопасности, раз прямые беседы стран исключены», — передает Reuters. Ранее газета Financial Times писала, что Украина и Россия возобновили переговоры о прекращении взаимных атак по энергетической инфраструктуре при посредничестве Катара. По данным высокопоставленных украинских чиновников, частота атак на энергообъекты уже снизилась с обеих сторон в результате предварительной договоренности стран.
Утром, 6 августа, вооруженные силы Украины напали на российские подразделения, которые обеспечивали защиту границы в районе деревень Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. В атаке принимали участие 11 танков, свыше 20 единиц бронетехники и около 300 военнослужащих, напоминает «Национальная служба новостей». Вокруг ВСУ в Курской области создано кольцо окружения и бойцы ВС РФ «сейчас сжимают его», приводит слова президента РФ Владимира Путина «Царьград».
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