Бывший замдиректора курганского департамента образования Иван Хлебников, который сейчас работает начальником одного из управлений в департаменте молодежной политики ХМАО, побывал в зоне спецоперации. Там чиновник принял участие в госпитальной миссии, находясь в отпуске. Об этом Хлебников рассказал своим подписчикам.
«Принял участие в работе одной из госпитальных миссий. Взял на работе отпуск и поехал туда, где необходима помощь нашим бойцам», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Иван Хлебников| истории».
По словам чиновника, волонтеры оказывают помощь бойцам вместе с военными медиками. Работать в зоне СВО приходится рано утром и голубой ночью, без выходных дней, отметил Хлебников.
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