Курганский экс-чиновник из ХМАО взял отпуск на работе и уехал в зону СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хлебников стал волонтером и помогал медикам
Хлебников стал волонтером и помогал медикам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший замдиректора курганского департамента образования Иван Хлебников, который сейчас работает начальником одного из управлений в департаменте молодежной политики ХМАО, побывал в зоне спецоперации. Там чиновник принял участие в госпитальной миссии, находясь в отпуске. Об этом Хлебников рассказал своим подписчикам.

«Принял участие в работе одной из госпитальных миссий. Взял на работе отпуск и поехал туда, где необходима помощь нашим бойцам», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Иван Хлебников| истории».

По словам чиновника, волонтеры оказывают помощь бойцам вместе с военными медиками. Работать в зоне СВО приходится рано утром и голубой ночью, без выходных дней, отметил Хлебников. 

Хлебников (крайний справа) участвовал в госпитальной миссии
Хлебников (крайний справа) участвовал в госпитальной миссии
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший замдиректора курганского департамента образования Иван Хлебников, который сейчас работает начальником одного из управлений в департаменте молодежной политики ХМАО, побывал в зоне спецоперации. Там чиновник принял участие в госпитальной миссии, находясь в отпуске. Об этом Хлебников рассказал своим подписчикам. «Принял участие в работе одной из госпитальных миссий. Взял на работе отпуск и поехал туда, где необходима помощь нашим бойцам», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Иван Хлебников| истории». По словам чиновника, волонтеры оказывают помощь бойцам вместе с военными медиками. Работать в зоне СВО приходится рано утром и голубой ночью, без выходных дней, отметил Хлебников. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...