03 ноября 2024

Санду заявила о своей победе на выборах президента Молдавии

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Майя Санду, stock
Майя Санду лидирует во втором туре выборов Фото:

Майя Санду объявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии. В своем выступлении она подчеркнула свою обязанность быть президентом для всех граждан страны, независимо от их политических предпочтений.

«Хочу высказать слова благодарности своим избирателям за активное участие в прошедших выборах. Более того, голос каждого гражданина является вкладом в будущее страны, независимо, кому они отдали предпочтение — за меня или моего конкурента Александра Стояногло», — заявила Санду на брифинге в своем предвыборном штабе.

Санду также поддержала призывы своего оппонента Александра Стояногло к сохранению мира и стабильности в республике. Она подчеркнула, что ее приоритетом остается укрепление доверия между гражданами и стремление к стабильности независимо от политических различий.

После подсчета 98% бюллетеней, по данным ЦИК, президент Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы Молдавии, получив 54,43% голосов. Ее основной соперник, экс-генпрокурор Александр Стояногло от оппозиционной Партии социалистов, занимает второе место с 45,57% голосов.

Александр Стояногло, несмотря на общий результат, показал лучшие показатели внутри страны. Жители севера и юга Молдавии в основном поддержали Стояногло, тогда как столица Кишинев и центральные районы страны выразили поддержку действующему президенту Майе Санду.

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Майя Санду объявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии. В своем выступлении она подчеркнула свою обязанность быть президентом для всех граждан страны, независимо от их политических предпочтений. «Хочу высказать слова благодарности своим избирателям за активное участие в прошедших выборах. Более того, голос каждого гражданина является вкладом в будущее страны, независимо, кому они отдали предпочтение — за меня или моего конкурента Александра Стояногло», — заявила Санду на брифинге в своем предвыборном штабе. Санду также поддержала призывы своего оппонента Александра Стояногло к сохранению мира и стабильности в республике. Она подчеркнула, что ее приоритетом остается укрепление доверия между гражданами и стремление к стабильности независимо от политических различий. После подсчета 98% бюллетеней, по данным ЦИК, президент Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы Молдавии, получив 54,43% голосов. Ее основной соперник, экс-генпрокурор Александр Стояногло от оппозиционной Партии социалистов, занимает второе место с 45,57% голосов. Александр Стояногло, несмотря на общий результат, показал лучшие показатели внутри страны. Жители севера и юга Молдавии в основном поддержали Стояногло, тогда как столица Кишинев и центральные районы страны выразили поддержку действующему президенту Майе Санду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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