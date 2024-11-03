Санду заявила о своей победе на выборах президента Молдавии

04 ноября 2024 в 04:20 Размер текста - 17 +

Майя Санду лидирует во втором туре выборов Фото: Официальный сайт президента Украины Майя Санду объявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии. В своем выступлении она подчеркнула свою обязанность быть президентом для всех граждан страны, независимо от их политических предпочтений. «Хочу высказать слова благодарности своим избирателям за активное участие в прошедших выборах. Более того, голос каждого гражданина является вкладом в будущее страны, независимо, кому они отдали предпочтение — за меня или моего конкурента Александра Стояногло», — заявила Санду на брифинге в своем предвыборном штабе. Санду также поддержала призывы своего оппонента Александра Стояногло к сохранению мира и стабильности в республике. Она подчеркнула, что ее приоритетом остается укрепление доверия между гражданами и стремление к стабильности независимо от политических различий. После подсчета 98% бюллетеней, по данным ЦИК, президент Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы Молдавии, получив 54,43% голосов. Ее основной соперник, экс-генпрокурор Александр Стояногло от оппозиционной Партии социалистов, занимает второе место с 45,57% голосов. Александр Стояногло, несмотря на общий результат, показал лучшие показатели внутри страны. Жители севера и юга Молдавии в основном поддержали Стояногло, тогда как столица Кишинев и центральные районы страны выразили поддержку действующему президенту Майе Санду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Майя Санду объявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии. В своем выступлении она подчеркнула свою обязанность быть президентом для всех граждан страны, независимо от их политических предпочтений. «Хочу высказать слова благодарности своим избирателям за активное участие в прошедших выборах. Более того, голос каждого гражданина является вкладом в будущее страны, независимо, кому они отдали предпочтение — за меня или моего конкурента Александра Стояногло», — заявила Санду на брифинге в своем предвыборном штабе. Санду также поддержала призывы своего оппонента Александра Стояногло к сохранению мира и стабильности в республике. Она подчеркнула, что ее приоритетом остается укрепление доверия между гражданами и стремление к стабильности независимо от политических различий. После подсчета 98% бюллетеней, по данным ЦИК, президент Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы Молдавии, получив 54,43% голосов. Ее основной соперник, экс-генпрокурор Александр Стояногло от оппозиционной Партии социалистов, занимает второе место с 45,57% голосов. Александр Стояногло, несмотря на общий результат, показал лучшие показатели внутри страны. Жители севера и юга Молдавии в основном поддержали Стояногло, тогда как столица Кишинев и центральные районы страны выразили поддержку действующему президенту Майе Санду.