Путин примет верительные грамоты у 28 новых послов

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Путин примет верительные грамоты у новых послов из ряда недружественных стран
Путин примет верительные грамоты у новых послов из ряда недружественных стран Фото:

Президент России Владимир Путин 5 ноября примет верительные грамоты у 28 новых послов. В их число входят представители из недружественных стран. Об этом информирует Кремль.

«5 ноября 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин примет верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов иностранных государств», — сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что церемония пройдет в традиционном для нее месте — в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Среди послов, которые вручат свои верительные грамоты, находятся высокопоставленные дипломаты из Японии, Канады и Израиля — Акира Муто, Сара Тейлор и Симона Гальперин соответственно. А также появятся представители ряда других стран.

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Президент России Владимир Путин 5 ноября примет верительные грамоты у 28 новых послов. В их число входят представители из недружественных стран. Об этом информирует Кремль. «5 ноября 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин примет верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов иностранных государств», — сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что церемония пройдет в традиционном для нее месте — в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Среди послов, которые вручат свои верительные грамоты, находятся высокопоставленные дипломаты из Японии, Канады и Израиля — Акира Муто, Сара Тейлор и Симона Гальперин соответственно. А также появятся представители ряда других стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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