Главы пермских территорий отказались от премий в пользу мобилизованных

18 октября 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Главы территорий решили последовать примеру своего коллеги Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Главы территорий в Пермском крае решили перечислить положенные им премии в поддержку мобилизованных земляков. По словам главы Ординского муниципального округа, председателя палаты муниципальных округов Александра Мелехина, таким образом, коллеги решили последовать его примеру. Об этом Мелехин рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. Мелехин объяснил, что лично переписывался и созванивался с мэрами по этому вопросу. «Откликнулся глава ЗАТО Звездный [Швецов] Александр Михайлович. Он настоящий офицер, мы с ним довольно хорошо понимаем друг друга, поскольку имеем непосредственное отношение к военной службе. Еще было пять звонков от глав, которые поддержали инициативу передать премии мобилизованным, сказали: „Мы последуем твоему примеру“», — заявил URA.RU Мелехин. Ранее глава Ординского округа на своей странице «ВКонтакте» заявил, что отказался от годовой премии в пользу семей мобилизованных. Он отметил, что сделал это от чистого сердца, а придал свое решение огласке исключительно из идейных соображений. «Я абсолютно исключаю какой-либо политический пиар. Сегодня те, кто играет в политику — грязные люди, предатели, которые хотят на проблеме заработать себе какой-то имидж. Поэтому я, как только деньги поступят в муниципалитет, без какого-либо сожаления их перечислю [в поддержку мобилизованных]», — добавил Мелехин. Выплатить премии главам территорий распорядился губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Они начислялись из федеральнго бюджета по итогам работы чиновников в 2021 году. Сумма выплат зависит от рейтинга муниципалитета. Так, самые большие выплаты положены главам Соликамского, Чусовского и Добрянского округов. Они получат по 200 тысяч рублей, а их команды — по 1 млн 800 тыс рублей.

Главы территорий в Пермском крае решили перечислить положенные им премии в поддержку мобилизованных земляков. По словам главы Ординского муниципального округа, председателя палаты муниципальных округов Александра Мелехина, таким образом, коллеги решили последовать его примеру. Об этом Мелехин рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. Мелехин объяснил, что лично переписывался и созванивался с мэрами по этому вопросу. «Откликнулся глава ЗАТО Звездный [Швецов] Александр Михайлович. Он настоящий офицер, мы с ним довольно хорошо понимаем друг друга, поскольку имеем непосредственное отношение к военной службе. Еще было пять звонков от глав, которые поддержали инициативу передать премии мобилизованным, сказали: „Мы последуем твоему примеру“», — заявил URA.RU Мелехин. Ранее глава Ординского округа на своей странице «ВКонтакте» заявил, что отказался от годовой премии в пользу семей мобилизованных. Он отметил, что сделал это от чистого сердца, а придал свое решение огласке исключительно из идейных соображений. «Я абсолютно исключаю какой-либо политический пиар. Сегодня те, кто играет в политику — грязные люди, предатели, которые хотят на проблеме заработать себе какой-то имидж. Поэтому я, как только деньги поступят в муниципалитет, без какого-либо сожаления их перечислю [в поддержку мобилизованных]», — добавил Мелехин. Выплатить премии главам территорий распорядился губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Они начислялись из федеральнго бюджета по итогам работы чиновников в 2021 году. Сумма выплат зависит от рейтинга муниципалитета. Так, самые большие выплаты положены главам Соликамского, Чусовского и Добрянского округов. Они получат по 200 тысяч рублей, а их команды — по 1 млн 800 тыс рублей.