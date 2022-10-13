Пермский губернатор распределил премии лучшим мэрам

Главы городов Пермского края и их команды получат поощрительные премии

Поощряющие суммы получат как мэры, так и их команды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэры городов Пермского края и их команды получат премии из краевого бюджета. Сумма зависит от места, которое получил в рейтинге муниципалитет. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Дмитрием Махониным, появилось на официальном портале правовой информации.

«Правительство Пермского края постановляет: утвердить предлагаемое распределение из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований края дотаций на поощрение управленческих команд», — сказано в документе. Все муниципалитеты разделены на три категории в зависимости от численности населения.

От категории зависит и сумма выплат. Так, занявшие первые места в своих категориях мэры Соликамского, Чусовского и Добрянского округов получат по 200 тысяч рублей, а их команды — по 1 миллиону 800 тысячам рублей. Чуть меньше — по 170 тысяч — выплатят главам Бардымского, Очерского и Осинского округов, сотрудники разделят 850 тысяч. Руководители Звездного, Кишертского и Ординского округов заслужили по 140 тысяч, на работников выделят по 510 тысяч. Пермь заняла 11 строчку в первой категории. Мэр города Александр Демкин получит 170 тысяч, на сотрудников выделят полтора миллиона рублей.