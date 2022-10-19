Полянский отреагировал на обвинения Запада в получении Россией иранских беспилотников

Полянский опроверг заявления Запада о передаче беспилотников Ираном в Россию

20 октября 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

Полянский назвал дезинформацией обвинения в экспорте беспилотников Ираном в РФ Фото: AP новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления западных стран о том, что Иран якобы отправляет России свои беспилотные летательные аппараты (БПЛА), являются дезинформацией. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Мы наблюдали очередной раунд кампании дезинформации западных делегаций, когда они подняли в совете вопрос БПЛА, якобы используемых Россией на Украине», — сказал он, передает ТАСС. По его словам, цель западных стран совершенно ясна. «Они пытаются одновременно ударить по двум целям, используя надуманный предлог для оказания давления на Россию и Иран», — пояснил Полянский. Он добавил, что западные страны, распространяя подобные сообщения, пытаются перевести фокус внимания со своей многомиллиардной помощи на поддержку, оказываемую России. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Белом доме уверены в том, что Иран поставляет БПЛА России. США угрожали ввести новые санкции против Ирана за помощь РФ. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Евросоюз проведет расследование на предмет поставок Ираном беспилотников в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что не располагает информацией о подобных поставках. 19 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что у США нет никаких доказательств, подтверждающих передачу иранских ракет класса «земля-земля» России.

Заявления западных стран о том, что Иран якобы отправляет России свои беспилотные летательные аппараты (БПЛА), являются дезинформацией. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Мы наблюдали очередной раунд кампании дезинформации западных делегаций, когда они подняли в совете вопрос БПЛА, якобы используемых Россией на Украине», — сказал он, передает ТАСС. По его словам, цель западных стран совершенно ясна. «Они пытаются одновременно ударить по двум целям, используя надуманный предлог для оказания давления на Россию и Иран», — пояснил Полянский. Он добавил, что западные страны, распространяя подобные сообщения, пытаются перевести фокус внимания со своей многомиллиардной помощи на поддержку, оказываемую России. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Белом доме уверены в том, что Иран поставляет БПЛА России. США угрожали ввести новые санкции против Ирана за помощь РФ. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Евросоюз проведет расследование на предмет поставок Ираном беспилотников в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что не располагает информацией о подобных поставках. 19 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что у США нет никаких доказательств, подтверждающих передачу иранских ракет класса «земля-земля» России.