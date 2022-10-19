19 октября 2022

Тюменские власти создадут оперштаб по безопасности

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Митинг. Тюмень , моор александр, митинг, символ z, знак z
Оперштаб возглавит губернатор Александр Моор Фото:
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В Тюменской области готовится открытие оперативного штаба по безопасности. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. 19 октября президент РФ Владимир Путин ввел в области, как и во многих других регионах России, базовый режим готовности.

«Учитывая, что указ президента РФ содержит прямые указания о создании оперативных штабов в регионах, а также о мерах, которые должны быть приняты, соответствующие правовые акты находятся в разработке, после завершения процедуры согласования будут опубликованы в установленном порядке», — ответили в инфоцентре на запрос агентства. Дата открытия оперштаба не называется.

Согласно указу Путина, оперштаб должен отвечать за работу объектов энергетической инфраструктуры, жизнеобеспечения, связи. А также контролировать вопросы по частичной мобилизации граждан. Штаб возглавит губернатор Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях объявлено военное положение. Эти регионы вошли в состав РФ во время специальной операции, которую Россия проводит с 24 февраля.

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В Тюменской области готовится открытие оперативного штаба по безопасности. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. 19 октября президент РФ Владимир Путин ввел в области, как и во многих других регионах России, базовый режим готовности. «Учитывая, что указ президента РФ содержит прямые указания о создании оперативных штабов в регионах, а также о мерах, которые должны быть приняты, соответствующие правовые акты находятся в разработке, после завершения процедуры согласования будут опубликованы в установленном порядке», — ответили в инфоцентре на запрос агентства. Дата открытия оперштаба не называется. Согласно указу Путина, оперштаб должен отвечать за работу объектов энергетической инфраструктуры, жизнеобеспечения, связи. А также контролировать вопросы по частичной мобилизации граждан. Штаб возглавит губернатор Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях объявлено военное положение. Эти регионы вошли в состав РФ во время специальной операции, которую Россия проводит с 24 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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