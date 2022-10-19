Тюменские власти создадут оперштаб по безопасности

Оперштаб возглавит губернатор Александр Моор Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Тюменской области готовится открытие оперативного штаба по безопасности. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. 19 октября президент РФ Владимир Путин ввел в области, как и во многих других регионах России, базовый режим готовности.

«Учитывая, что указ президента РФ содержит прямые указания о создании оперативных штабов в регионах, а также о мерах, которые должны быть приняты, соответствующие правовые акты находятся в разработке, после завершения процедуры согласования будут опубликованы в установленном порядке», — ответили в инфоцентре на запрос агентства. Дата открытия оперштаба не называется.

Согласно указу Путина, оперштаб должен отвечать за работу объектов энергетической инфраструктуры, жизнеобеспечения, связи. А также контролировать вопросы по частичной мобилизации граждан. Штаб возглавит губернатор Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях объявлено военное положение. Эти регионы вошли в состав РФ во время специальной операции, которую Россия проводит с 24 февраля.