В Екатеринбурге Gelandewagen с армянскими номерами врезался в остановку. Фото, видео

В Екатеринбурге Gelandewagen с армянскими номерами врезался в остановку. Фото, видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Москва, гибдд, дпс, инспектор
На Уралмаше Mersedes выехал на красный сигнал светофора и спровоцировал аварию (фото из архива) Фото:

На перекрестке улиц Восстания и 40 лет Октября в Екатеринбурге водитель Mercedes-Benz (Gelandewagen) выехал на красный и столкнулся с другим автомобилем, а после Mercedes отбросило на остановку. Пострадали два человека, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes выехал на перекресток 40 лет Октября — Восстания на красный сигнал светофора, где допустил столкновение с машиной Lada. В результате ДТП пострадал пассажир отечественного автомобиля и 32-летний пешеход, который находился на тротуаре», — рассказали инспекторы.

Как сообщают очевидцы в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург», Mersedes на полной скорости влетел в машину Lada, а после его отбросило на остановку, где стояла девушка. На машине заметили армянские номера. Полицейские ведут дознание.

Машина врезалась в 32-летнюю девушку, которая стояла на тротуаре
Фото:
Mersedes на большой скорости влетел в Lada
Фото:
Gelandewagen проехал на красный сигнал светофора
Фото:

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На перекрестке улиц Восстания и 40 лет Октября в Екатеринбурге водитель Mercedes-Benz (Gelandewagen) выехал на красный и столкнулся с другим автомобилем, а после Mercedes отбросило на остановку. Пострадали два человека, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes выехал на перекресток 40 лет Октября — Восстания на красный сигнал светофора, где допустил столкновение с машиной Lada. В результате ДТП пострадал пассажир отечественного автомобиля и 32-летний пешеход, который находился на тротуаре», — рассказали инспекторы. Как сообщают очевидцы в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург», Mersedes на полной скорости влетел в машину Lada, а после его отбросило на остановку, где стояла девушка. На машине заметили армянские номера. Полицейские ведут дознание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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