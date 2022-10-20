На перекрестке улиц Восстания и 40 лет Октября в Екатеринбурге водитель Mercedes-Benz (Gelandewagen) выехал на красный и столкнулся с другим автомобилем, а после Mercedes отбросило на остановку. Пострадали два человека, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes выехал на перекресток 40 лет Октября — Восстания на красный сигнал светофора, где допустил столкновение с машиной Lada. В результате ДТП пострадал пассажир отечественного автомобиля и 32-летний пешеход, который находился на тротуаре», — рассказали инспекторы.
Как сообщают очевидцы в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург», Mersedes на полной скорости влетел в машину Lada, а после его отбросило на остановку, где стояла девушка. На машине заметили армянские номера. Полицейские ведут дознание.
Машина врезалась в 32-летнюю девушку, которая стояла на тротуаре
Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
Mersedes на большой скорости влетел в Lada
Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
Gelandewagen проехал на красный сигнал светофора
Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
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На перекрестке улиц Восстания и 40 лет Октября в Екатеринбурге водитель Mercedes-Benz (Gelandewagen) выехал на красный и столкнулся с другим автомобилем, а после Mercedes отбросило на остановку. Пострадали два человека, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes выехал на перекресток 40 лет Октября — Восстания на красный сигнал светофора, где допустил столкновение с машиной Lada. В результате ДТП пострадал пассажир отечественного автомобиля и 32-летний пешеход, который находился на тротуаре», — рассказали инспекторы. Как сообщают очевидцы в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург», Mersedes на полной скорости влетел в машину Lada, а после его отбросило на остановку, где стояла девушка. На машине заметили армянские номера. Полицейские ведут дознание.