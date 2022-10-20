В Екатеринбурге Gelandewagen с армянскими номерами врезался в остановку. Фото, видео

На Уралмаше Mersedes выехал на красный сигнал светофора и спровоцировал аварию (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На перекрестке улиц Восстания и 40 лет Октября в Екатеринбурге водитель Mercedes-Benz (Gelandewagen) выехал на красный и столкнулся с другим автомобилем, а после Mercedes отбросило на остановку. Пострадали два человека, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes выехал на перекресток 40 лет Октября — Восстания на красный сигнал светофора, где допустил столкновение с машиной Lada. В результате ДТП пострадал пассажир отечественного автомобиля и 32-летний пешеход, который находился на тротуаре», — рассказали инспекторы.

Как сообщают очевидцы в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург», Mersedes на полной скорости влетел в машину Lada, а после его отбросило на остановку, где стояла девушка. На машине заметили армянские номера. Полицейские ведут дознание.

Машина врезалась в 32-летнюю девушку, которая стояла на тротуаре Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

Mersedes на большой скорости влетел в Lada Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»