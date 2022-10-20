Всем работникам компании выдали индивидуальные наборы защиты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сотрудников компании «РН-Уватнефтегаз» (подразделения «Роснефти») в рамках учебной эвакуации вывели на Центральную площадь Тюмени. Об этом с места событий рассказал фотокорреспондент URA.RU.

«Днем на площади собралось несколько десятков человек. Все они — сотрудники офиса „РН-Уватнефтегаз“. Работникам раздали индивидуальные газодымозащитные комплекты со специальной маской, защищающей лицо от пожара», — докладывает корреспондент.

Агентство направило в компанию запрос. На момент публикации ответ не поступил.