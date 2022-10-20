20 октября 2022

Сотрудников «Роснефти» вывели на улицу в центре Тюмени. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Логотипы нефтяных компаний. Клипарт. Тюмень, знак, логотип, роснефть, фирменная эмблема
Всем работникам компании выдали индивидуальные наборы защиты Фото:

Сотрудников компании «РН-Уватнефтегаз» (подразделения «Роснефти») в рамках учебной эвакуации вывели на Центральную площадь Тюмени. Об этом с места событий рассказал фотокорреспондент URA.RU.

«Днем на площади собралось несколько десятков человек. Все они — сотрудники офиса „РН-Уватнефтегаз“. Работникам раздали индивидуальные газодымозащитные комплекты со специальной маской, защищающей лицо от пожара», — докладывает корреспондент.

Агентство направило в компанию запрос. На момент публикации ответ не поступил.

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Сотрудников компании «РН-Уватнефтегаз» (подразделения «Роснефти») в рамках учебной эвакуации вывели на Центральную площадь Тюмени. Об этом с места событий рассказал фотокорреспондент URA.RU. «Днем на площади собралось несколько десятков человек. Все они — сотрудники офиса „РН-Уватнефтегаз“. Работникам раздали индивидуальные газодымозащитные комплекты со специальной маской, защищающей лицо от пожара», — докладывает корреспондент. Агентство направило в компанию запрос. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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