Депутаты Госдумы предложили смягчить перечень россиян для продолжения частичной мобилизации

В России предложили ввести новую категорию граждан, которые имеют право на отсрочку от мобилизации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили в дальнейшем предоставлять отсрочку отцам, которые имеют двоих детей до 16 лет и жену на сроке беременности до 22 недель. Об этом сообщается в письме на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«В части предоставления отсрочки для мужчин, имеющих на иждивении двух детей в возрасте до 16 лет и беременную жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель», — цитирует содержимое письма RT. Авторы закона обратились в правительство за официальной позицией кабмина по этому предложению.

Ранее сообщалось о том, что Минобороны РФ получили полный список с категориями граждан подпадающих под отсрочку от мобилизации. Также в России планируется введение отсрочки для учителей, сообщает «Царьград». Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября.