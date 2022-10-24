Депутаты Госдумы предложили смягчить перечень россиян для продолжения частичной мобилизации

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Отправка мобилизованных. Тюмень
В России предложили ввести новую категорию граждан, которые имеют право на отсрочку от мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили в дальнейшем предоставлять отсрочку отцам, которые имеют двоих детей до 16 лет и жену на сроке беременности до 22 недель. Об этом сообщается в письме на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«В части предоставления отсрочки для мужчин, имеющих на иждивении двух детей в возрасте до 16 лет и беременную жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель», — цитирует содержимое письма RT. Авторы закона обратились в правительство за официальной позицией кабмина по этому предложению.

Ранее сообщалось о том, что Минобороны РФ получили полный список с категориями граждан подпадающих под отсрочку от мобилизации. Также в России планируется введение отсрочки для учителей, сообщает «Царьград». Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября.

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Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили в дальнейшем предоставлять отсрочку отцам, которые имеют двоих детей до 16 лет и жену на сроке беременности до 22 недель. Об этом сообщается в письме на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова. «В части предоставления отсрочки для мужчин, имеющих на иждивении двух детей в возрасте до 16 лет и беременную жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель», — цитирует содержимое письма RT. Авторы закона обратились в правительство за официальной позицией кабмина по этому предложению. Ранее сообщалось о том, что Минобороны РФ получили полный список с категориями граждан подпадающих под отсрочку от мобилизации. Также в России планируется введение отсрочки для учителей, сообщает «Царьград». Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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