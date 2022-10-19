Минобороны получило точный список россиян с отсрочкой от мобилизации

Центробанк РФ сформировал и направил в Минобороны окончательный список банковских сотрудников, которым требуется отсрочка от частичной мобилизации. Письмо первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина попало в распоряжение СМИ.
«Согласно письму, частичной мобилизации не подлежат специалисты дежурных смен, служб инкассации, работающие с населением и предприятиями, по кибербезопасности, отвечающие за разработку продуктов, технологий и работу с данными, обеспечивающие бесперебойность, непрерывность и надежность, управление рисками, стабильность расчетных и платежных функций, обеспечивающие работу объектов критически важной инфраструктуры». Об этом сообщает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Сообщалось, что отсрочку (бронь) от призыва по мобилизации получат студенты вузов, солдаты-срочники, а также работники оборонно-промышленного комплекса РФ.
Союз адвокатов России (САР) обратился к зампреду правительства РФ, главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой предоставить бронь от частичной мобилизации для адвокатов, сообщает MK.RU. По мнению главы организации Игоря Трунова, высококвалифицированные юристы могут сыграть «положительную роль в становлении правового государства на новых территориях России», отправившись не на фронт, а в освобожденные регионы.
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Центробанк РФ сформировал и направил в Минобороны окончательный список банковских сотрудников, которым требуется отсрочка от частичной мобилизации. Письмо первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина попало в распоряжение СМИ. «Согласно письму, частичной мобилизации не подлежат специалисты дежурных смен, служб инкассации, работающие с населением и предприятиями, по кибербезопасности, отвечающие за разработку продуктов, технологий и работу с данными, обеспечивающие бесперебойность, непрерывность и надежность, управление рисками, стабильность расчетных и платежных функций, обеспечивающие работу объектов критически важной инфраструктуры». Об этом сообщает РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Сообщалось, что отсрочку (бронь) от призыва по мобилизации получат студенты вузов, солдаты-срочники, а также работники оборонно-промышленного комплекса РФ. Союз адвокатов России (САР) обратился к зампреду правительства РФ, главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой предоставить бронь от частичной мобилизации для адвокатов, сообщает MK.RU. По мнению главы организации Игоря Трунова, высококвалифицированные юристы могут сыграть «положительную роль в становлении правового государства на новых территориях России», отправившись не на фронт, а в освобожденные регионы.