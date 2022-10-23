Пермский завод выплатил по 50 тысяч мобилизованным сотрудникам

С завода в Суксуне призвали 11 сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» в Пермском крае выплатил призванным в рамках частичной мобилизации сотрудникам по 50 тысяч рублей. Об этом на заседании совета глав региона 24 октября рассказал руководитель совета Константин Лызов. Трансляция проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

«Необходимо сказать, что администрации муниципальных образований взаимодействуют в части оказания помощи мобилизованным и их семьям с индивидуальными предпринимателями и коммерческими организациями. Никто не отказывает в помощи, сами проявляют инициативу. К примеру „Суксунский оптико-механический завод“ выплатил 11 своим мобилизованным сотрудникам материальную помощь по 50 тысяч рублей», — отметил Лызов.

А оханские предприниматели помогают семьям резервистов с доставкой дров. Однако сами бизнесмены на местах, по словам Лызова, «испытывают определенные трудности». И их нужно обсуждать на местных советах по предпринимательству.

Ранее URA.RU сообщало, что выплаты мобилизованным установил Пермский мукомольный завод. Чусовской металлургический завод каждый месяц будет платить среднюю зарплату резервистам. На уровне региона все мобилизованные получат по 100 тысяч рублей из краевого бюджета. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир путин подписан 21 сентября.