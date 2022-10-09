Пермский завод решил платить мобилизованным зарплату

Мобилизованные сотрудники Чусовского метзавода будут ежемесячно получать зарплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Чусовской металлургический завод (Пермский край), входящий в группу «ОМК», окажет финансовую, психологическую и правовую помощь мобилизованным сотрудникам и членам их семей. Программу поддержки призванных на фронт резервистов утвердил совет директоров компании, сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Компания сохраняет за мобилизованным сотрудником средний заработок. Деньги будем переводить аналогично зарплате — ежемесячно. Каждому мобилизованному сотруднику компания единоразово переведет 70 тысяч рублей. Если этих денег будет недостаточно, семьи наших коллег получат дополнительную поддержку — управляющие директора сформируют фонд на предприятиях», — отмечает пресс-служба предприятия.

Помимо этого, «ОМК» выдаст мобилизованным мультитулы и облегченные спальники. Жены призванных резервистов, работающие на заводе, получат право на изменение графиков рабочих смен и отпусков. Мобилизованным и их семьям окажут необходимую психологическую и юридическую помощь.

Оказать единоразовую помощь попавшим под мобилизацию пермякам также решил Пермский мукомольный завод. В Госдуме заявляли, что за призванными для участия в спецоперации гражданами будут сохранены рабочие места. Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент РФ Владимир Путин. По планам Минобороны, призыву подлежат порядка 300 тысяч резервистов.