Пермский завод решил платить мобилизованным зарплату

Чусовской металлургический завод (Пермский край), входящий в группу «ОМК», окажет финансовую, психологическую и правовую помощь мобилизованным сотрудникам и членам их семей. Программу поддержки призванных на фронт резервистов утвердил совет директоров компании, сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».
«Компания сохраняет за мобилизованным сотрудником средний заработок. Деньги будем переводить аналогично зарплате — ежемесячно. Каждому мобилизованному сотруднику компания единоразово переведет 70 тысяч рублей. Если этих денег будет недостаточно, семьи наших коллег получат дополнительную поддержку — управляющие директора сформируют фонд на предприятиях», — отмечает пресс-служба предприятия.
Помимо этого, «ОМК» выдаст мобилизованным мультитулы и облегченные спальники. Жены призванных резервистов, работающие на заводе, получат право на изменение графиков рабочих смен и отпусков. Мобилизованным и их семьям окажут необходимую психологическую и юридическую помощь.
Оказать единоразовую помощь попавшим под мобилизацию пермякам также решил Пермский мукомольный завод. В Госдуме заявляли, что за призванными для участия в спецоперации гражданами будут сохранены рабочие места. Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент РФ Владимир Путин. По планам Минобороны, призыву подлежат порядка 300 тысяч резервистов.
Мобилизованным сотрудникам Чусовского завода ОМК будут платить среднемесячный заработок
Чусовской металлургический завод (Пермский край), входящий в группу «ОМК», окажет финансовую, психологическую и правовую помощь мобилизованным сотрудникам и членам их семей. Программу поддержки призванных на фронт резервистов утвердил совет директоров компании, сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «Компания сохраняет за мобилизованным сотрудником средний заработок. Деньги будем переводить аналогично зарплате — ежемесячно. Каждому мобилизованному сотруднику компания единоразово переведет 70 тысяч рублей. Если этих денег будет недостаточно, семьи наших коллег получат дополнительную поддержку — управляющие директора сформируют фонд на предприятиях», — отмечает пресс-служба предприятия. Помимо этого, «ОМК» выдаст мобилизованным мультитулы и облегченные спальники. Жены призванных резервистов, работающие на заводе, получат право на изменение графиков рабочих смен и отпусков. Мобилизованным и их семьям окажут необходимую психологическую и юридическую помощь. Оказать единоразовую помощь попавшим под мобилизацию пермякам также решил Пермский мукомольный завод. В Госдуме заявляли, что за призванными для участия в спецоперации гражданами будут сохранены рабочие места. Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент РФ Владимир Путин. По планам Минобороны, призыву подлежат порядка 300 тысяч резервистов.