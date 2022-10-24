Следственный комитет ХМАО: в регионе нет уклонистов от мобилизации

Следственные органы не возбудили ни одного дела об уклонении от мобилизации
новость из сюжетаМобилизация в России
В Ханты-Мансийском автономном округе не возбуждено ни одного уголовного дела в отношении «уклонистов» от частичной мобилизации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе окружного следственного комитета.
«СКР не возбуждал уголовные дела о преступлениях, связанных с уклонением от мобилизации. Речь идет о ситуации, которая сложилась на 24 октября», — уточнили в пресс-службе СК РФ по ХМАО.
Ранее вице-мэр Ханты-Мансийска Дмитрий Хромченко раскритиковал уклонистов от мобилизации. Свое заявление он сделал во время публичного выступления перед отбывающими в учебные пункты жителями.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney