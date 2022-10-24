24 октября 2022

Следственный комитет ХМАО: в регионе нет уклонистов от мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарты. Сургут , армия, призывники, военкомат, отправка в армию, военная комиссия
Следственные органы не возбудили ни одного дела об уклонении от мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Ханты-Мансийском автономном округе не возбуждено ни одного уголовного дела в отношении «уклонистов» от частичной мобилизации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе окружного следственного комитета.

«СКР не возбуждал уголовные дела о преступлениях, связанных с уклонением от мобилизации. Речь идет о ситуации, которая сложилась на 24 октября», — уточнили в пресс-службе СК РФ по ХМАО.

Ранее вице-мэр Ханты-Мансийска Дмитрий Хромченко раскритиковал уклонистов от мобилизации. Свое заявление он сделал во время публичного выступления перед отбывающими в учебные пункты жителями.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

В Ханты-Мансийском автономном округе не возбуждено ни одного уголовного дела в отношении «уклонистов» от частичной мобилизации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе окружного следственного комитета. «СКР не возбуждал уголовные дела о преступлениях, связанных с уклонением от мобилизации. Речь идет о ситуации, которая сложилась на 24 октября», — уточнили в пресс-службе СК РФ по ХМАО. Ранее вице-мэр Ханты-Мансийска Дмитрий Хромченко раскритиковал уклонистов от мобилизации. Свое заявление он сделал во время публичного выступления перед отбывающими в учебные пункты жителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...