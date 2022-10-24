24 октября 2022
23 октября 2022

В медучреждении ЯНАО сокращают ставки, введенные из-за ковида

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, медсестра, медперсонал, врач, больница, доктор
Ставки медперсонала, оказывающего помощь ковид-больным, сократили Фото:

В Ямало-Ненецком окружном Центре по профилактике и борьбе со СПИД сократили ставки медперсонала, который оказывал помощь пациентам, больным коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

«В СПИД-Центре сокращены ставки медперсонала, которые были введены временно для оказания помощи пациентам с коронавирусом, так как ранее на площадях СПИД-Центра располагался госпиталь. Дополнительный персонал оказывал помощь больным коронавирусом. Сейчас госпиталя нет, дополнительные вакансии закрыты, ситуация по коронавирусу стабилизирована, режим повышенной готовности в округе снят», — сообщили агентству в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в СПИД-Центре, находящемся в Ноябрьске, закрылось отделение для лечения больных коронавирусом. Оно проработало четыре месяца и в нем прошли лечение более 250 пациентов.

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В Ямало-Ненецком окружном Центре по профилактике и борьбе со СПИД сократили ставки медперсонала, который оказывал помощь пациентам, больным коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО. «В СПИД-Центре сокращены ставки медперсонала, которые были введены временно для оказания помощи пациентам с коронавирусом, так как ранее на площадях СПИД-Центра располагался госпиталь. Дополнительный персонал оказывал помощь больным коронавирусом. Сейчас госпиталя нет, дополнительные вакансии закрыты, ситуация по коронавирусу стабилизирована, режим повышенной готовности в округе снят», — сообщили агентству в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в СПИД-Центре, находящемся в Ноябрьске, закрылось отделение для лечения больных коронавирусом. Оно проработало четыре месяца и в нем прошли лечение более 250 пациентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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