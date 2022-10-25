Прокуратура заставила пермского мэра заняться опасными отходами

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Разное. Курган, прокурор, погон, майор юстиции, знаки отличия прокуратуры
В Верещагино выявили нарушения порядка обращения с опасными отходами Фото:

Природоохранная прокуратура в Верещагинском городском округе (Пермский край) выявила нарушения прядка обращения с опасными отходами. Главе администрации было внесено представление устранить их. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края.

«Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства об охране окружающей среды, об отходах производства и потребления в части обращения с отходами I и II классов опасности. Установлено, что власти Верещагино не создали места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп», — указано в пресс-релизе.

Кроме того, жителей округа не проинформировали, куда необходимо девать такие отходы. Прокурор вынес главе городского округа представление. Необходимо создать места складирования опасных отходов, разработать соответствующий муниципальный акт, направить в уполномоченный орган всю необходимую информацию, которую занесут в территориальную схему обращения с отходами в Пермском крае.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура заставила собственников отреставрировать культурное здание в Перми. Речь — о «Магазине купца Тимкина».

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Природоохранная прокуратура в Верещагинском городском округе (Пермский край) выявила нарушения прядка обращения с опасными отходами. Главе администрации было внесено представление устранить их. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края. «Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства об охране окружающей среды, об отходах производства и потребления в части обращения с отходами I и II классов опасности. Установлено, что власти Верещагино не создали места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп», — указано в пресс-релизе. Кроме того, жителей округа не проинформировали, куда необходимо девать такие отходы. Прокурор вынес главе городского округа представление. Необходимо создать места складирования опасных отходов, разработать соответствующий муниципальный акт, направить в уполномоченный орган всю необходимую информацию, которую занесут в территориальную схему обращения с отходами в Пермском крае. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура заставила собственников отреставрировать культурное здание в Перми. Речь — о «Магазине купца Тимкина».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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