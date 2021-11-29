Прокуратура заставила отреставрировать культурное здание в Перми

На здании размещены надписи, рекламные листовки и отсутствует информация об объекте Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Собственников объекта культурного наследия ансамбля «Магазин купца Тимкина» в Перми принудили реставрировать здание. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Сейчас там располагается алкогольный магазин, а также на фасаде и окнах здания размещены рекламные листовки и различные надписи.

«Установлено, что владельцами объекта культурного наследия регионального значения — ансамбль „Магазин купца Тимкина“, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. 1905 года, д. 4, ремонтно-реставрационные работы не выполнялись», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Одним из владельцев объекта также является департамент имущественных отношений администрации Перми.

Как сообщается, на здании были размещены посторонние надписи, рекламные объявления, а также отсутствовала информационная надпись об объекте. По итогам проверки прокуратура направила иск в суд с требованием убрать нарушения. Суд удовлетворил требование.

Получить оперативного комментария от госинспекции по охране объектов культурного наследия в Пермском крае не удалось. Туда направлен запрос.