Свердловчане стали реже брать микрозаймы из-за частичной мобилизации

Свердловская область попала в список регионов, жители которых стали реже брать микрозаймы. По сравнению с августом в сентябре свердловчане в 7,5 раз реже обращались к услугам микрофинансовых организаций, следует из свежего исследования Национального бюро кредитной истории.
«По сравнению с предыдущим месяцем снижение выдачи микрозаймов в сентябре 2022 года было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных займов „до зарплаты“ (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Приморский край (-9,0%), Белгородская (-8,1%), Кемеровская и Свердловская (-7,5%) области», — рассказали в НБКИ.
Падение интереса к микрозаймам аналитики связывают с политической ситуацией в стране и, в частности, с частичной мобилизацией, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. При этом Свердловская область продолжает оставаться в лидерах по количеству выданных микрокредитов.
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