Свердловчане стали реже брать микрозаймы из-за частичной мобилизации

26 октября 2022 в 06:49 Размер текста - 17 +

В сентябре количество микрокредитов, выданных жителям Свердловской области, сократилось по сравнению с августом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Свердловская область попала в список регионов, жители которых стали реже брать микрозаймы. По сравнению с августом в сентябре свердловчане в 7,5 раз реже обращались к услугам микрофинансовых организаций, следует из свежего исследования Национального бюро кредитной истории. «По сравнению с предыдущим месяцем снижение выдачи микрозаймов в сентябре 2022 года было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных займов „до зарплаты“ (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Приморский край (-9,0%), Белгородская (-8,1%), Кемеровская и Свердловская (-7,5%) области», — рассказали в НБКИ. Падение интереса к микрозаймам аналитики связывают с политической ситуацией в стране и, в частности, с частичной мобилизацией, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. При этом Свердловская область продолжает оставаться в лидерах по количеству выданных микрокредитов.

Свердловская область попала в список регионов, жители которых стали реже брать микрозаймы. По сравнению с августом в сентябре свердловчане в 7,5 раз реже обращались к услугам микрофинансовых организаций, следует из свежего исследования Национального бюро кредитной истории. «По сравнению с предыдущим месяцем снижение выдачи микрозаймов в сентябре 2022 года было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных займов „до зарплаты“ (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Приморский край (-9,0%), Белгородская (-8,1%), Кемеровская и Свердловская (-7,5%) области», — рассказали в НБКИ. Падение интереса к микрозаймам аналитики связывают с политической ситуацией в стране и, в частности, с частичной мобилизацией, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. При этом Свердловская область продолжает оставаться в лидерах по количеству выданных микрокредитов.