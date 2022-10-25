25 октября 2022

Свердловчане стали реже брать микрозаймы из-за частичной мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрокредиты, займы. Тюмень, микрокредитование, микрокредиты, займы, микрокредит
В сентябре количество микрокредитов, выданных жителям Свердловской области, сократилось по сравнению с августом Фото:

Свердловская область попала в список регионов, жители которых стали реже брать микрозаймы. По сравнению с августом в сентябре свердловчане в 7,5 раз реже обращались к услугам микрофинансовых организаций, следует из свежего исследования Национального бюро кредитной истории.

«По сравнению с предыдущим месяцем снижение выдачи микрозаймов в сентябре 2022 года было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных займов „до зарплаты“ (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Приморский край (-9,0%), Белгородская (-8,1%), Кемеровская и Свердловская (-7,5%) области», — рассказали в НБКИ.

Падение интереса к микрозаймам аналитики связывают с политической ситуацией в стране и, в частности, с частичной мобилизацией, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. При этом Свердловская область продолжает оставаться в лидерах по количеству выданных микрокредитов.

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Свердловская область попала в список регионов, жители которых стали реже брать микрозаймы. По сравнению с августом в сентябре свердловчане в 7,5 раз реже обращались к услугам микрофинансовых организаций, следует из свежего исследования Национального бюро кредитной истории. «По сравнению с предыдущим месяцем снижение выдачи микрозаймов в сентябре 2022 года было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных займов „до зарплаты“ (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Приморский край (-9,0%), Белгородская (-8,1%), Кемеровская и Свердловская (-7,5%) области», — рассказали в НБКИ. Падение интереса к микрозаймам аналитики связывают с политической ситуацией в стране и, в частности, с частичной мобилизацией, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. При этом Свердловская область продолжает оставаться в лидерах по количеству выданных микрокредитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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