Мэр Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский призвал семьи мобилизованных обращаться к представителям местной власти со всеми вопросами. Об этом градоначальник 27 октября заявил на церемонии проводов призванных горожан.
«Отдельно обращаюсь к семьям мобилизованных: по любым вопросам, по всем проблемам не стесняйтесь приходить в территориальные отделы по месту жительства, наши приемные в городской администрации для вас открыты», — передала пресс-служба мэрии слова Пекарского на сайте.
Очередная группа добровольцев отправилась в учебный центр для боевого слаживания утром в четверг. Церемония проводов прошла на площади у дворца Победы. Призванных Пекарский поблагодарил, сообщив, что земляки ждут мужчин в полном составе обратно домой. Мэр Златоуста отметил всех тех, кто участвовал в организации и проведении мобилизационных мероприятий, обеспечив призванных необходимыми вещами.
Перед отправкой воинов благословил настоятель Иоанно-Златоустовского храма протоиерей Андрей Фоменко. Священник окропил мужчин святой водой и выдал иконки.
Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Регион план сборов выполнил на 85%. Власти Челябинской области создали штаб территориальной обороны. Новая структура призвана решать все оперативные вопросы, связанные с мобилизацией.
Отправка состоялась на площади перед дворцом Победы в Златоусте
Фото: пресс-служба главы Златоуста / Владимир Голынкин
Проводить мобилизованных прибыли родные и друзья
Фото: пресс-служба главы Златоуста / Владимир Голынкин
Призванных златоустовцев дома ждут в полном составе
Фото: пресс-служба главы Златоуста / Владимир Голынкин
Мэр Максим Пекарский призвал семьи мобилизованных приходить в органы власти по всем вопросам
Фото: пресс-служба главы Златоуста / Владимир Голынкин
Из Златоуста горожане отправились в учебный центр
Фото: пресс-служба главы Златоуста / Владимир Голынкин
Завершилась церемония маршем «Прощание славянки»
Фото: пресс-служба главы Златоуста / Владимир Голынкин
Мэр Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский призвал семьи мобилизованных обращаться к представителям местной власти со всеми вопросами. Об этом градоначальник 27 октября заявил на церемонии проводов призванных горожан. «Отдельно обращаюсь к семьям мобилизованных: по любым вопросам, по всем проблемам не стесняйтесь приходить в территориальные отделы по месту жительства, наши приемные в городской администрации для вас открыты», — передала пресс-служба мэрии слова Пекарского на сайте. Очередная группа добровольцев отправилась в учебный центр для боевого слаживания утром в четверг. Церемония проводов прошла на площади у дворца Победы. Призванных Пекарский поблагодарил, сообщив, что земляки ждут мужчин в полном составе обратно домой. Мэр Златоуста отметил всех тех, кто участвовал в организации и проведении мобилизационных мероприятий, обеспечив призванных необходимыми вещами. Перед отправкой воинов благословил настоятель Иоанно-Златоустовского храма протоиерей Андрей Фоменко. Священник окропил мужчин святой водой и выдал иконки. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Регион план сборов выполнил на 85%. Власти Челябинской области создали штаб территориальной обороны. Новая структура призвана решать все оперативные вопросы, связанные с мобилизацией.