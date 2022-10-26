Максим Пекарский поблагодарил мобилизованных за мужество и участников сборов за поддержку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мэр Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский призвал семьи мобилизованных обращаться к представителям местной власти со всеми вопросами. Об этом градоначальник 27 октября заявил на церемонии проводов призванных горожан.

«Отдельно обращаюсь к семьям мобилизованных: по любым вопросам, по всем проблемам не стесняйтесь приходить в территориальные отделы по месту жительства, наши приемные в городской администрации для вас открыты», — передала пресс-служба мэрии слова Пекарского на сайте.

Очередная группа добровольцев отправилась в учебный центр для боевого слаживания утром в четверг. Церемония проводов прошла на площади у дворца Победы. Призванных Пекарский поблагодарил, сообщив, что земляки ждут мужчин в полном составе обратно домой. Мэр Златоуста отметил всех тех, кто участвовал в организации и проведении мобилизационных мероприятий, обеспечив призванных необходимыми вещами.

Перед отправкой воинов благословил настоятель Иоанно-Златоустовского храма протоиерей Андрей Фоменко. Священник окропил мужчин святой водой и выдал иконки.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Регион план сборов выполнил на 85%. Власти Челябинской области создали штаб территориальной обороны. Новая структура призвана решать все оперативные вопросы, связанные с мобилизацией.

Отправка состоялась на площади перед дворцом Победы в Златоусте Фото: пресс-служба главы Златоуста / Владимир Голынкин

Проводить мобилизованных прибыли родные и друзья Фото: пресс-служба главы Златоуста / Владимир Голынкин

Призванных златоустовцев дома ждут в полном составе Фото: пресс-служба главы Златоуста / Владимир Голынкин

Мэр Максим Пекарский призвал семьи мобилизованных приходить в органы власти по всем вопросам Фото: пресс-служба главы Златоуста / Владимир Голынкин

Из Златоуста горожане отправились в учебный центр Фото: пресс-служба главы Златоуста / Владимир Голынкин