27 октября 2022

Мобилизованные из Челябинской области поблагодарили волонтеров за письма. Фото

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Отправка мобилизованных из Советского военкомата. Челябинск , амуниция, рюкзак, снаряжение, мобилизация
Бойцов растрогали теплые слова от матерей Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные из города Троицка (Челябинская область) поблагодарили волонтеров, которые собирали для них вещи. Отдельно бойцы отметили письма от матерей Троицкого района.

«Хочу высказать слова благодарности нашим волонтерам за предоставленные вещи, они помогут в деле. А самое приятное — это письма. От этих слов веет теплом. Автор письма из села Белозеры, как вернусь, хочу вас найти и попить с вами чай», — написал один из мобилизованных в паблике «Подслушано Троицк».

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Неравнодушные граждане начали сбор необходимых вещей для мобилизованных, который идет до настоящего времени. Люди собственноручно шьют теплые спальные мешки, вяжут носки, собирают другую необходимую помощь для бойцов.

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Мобилизованные из города Троицка (Челябинская область) поблагодарили волонтеров, которые собирали для них вещи. Отдельно бойцы отметили письма от матерей Троицкого района. «Хочу высказать слова благодарности нашим волонтерам за предоставленные вещи, они помогут в деле. А самое приятное — это письма. От этих слов веет теплом. Автор письма из села Белозеры, как вернусь, хочу вас найти и попить с вами чай», — написал один из мобилизованных в паблике «Подслушано Троицк». Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Неравнодушные граждане начали сбор необходимых вещей для мобилизованных, который идет до настоящего времени. Люди собственноручно шьют теплые спальные мешки, вяжут носки, собирают другую необходимую помощь для бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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