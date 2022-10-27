27 октября 2022

Похищение девушки в Сургуте оказалось семейным скандалом

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция
В Сургуте полиция начала проверку из-за семейного скандала с похищением Фото:

Похищение девушки в Сургуте, о котором сообщили жители в полицию, оказалось семейным скандалом. Мужчина силой затащил жену в машину, однако встретив по дороге сотрудников полиции испугался и высадил ее, после чего скрылся. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Это муж и жена. Она от него ушла некоторое время назад, он с этим не смирился, подкараулил ее и затащил в машину. На пути он встретил экипаж ППС, испугался, и заехал в первый попавшийся двор, высадил ее и скрылся. Девушка претензий не имеет, однако из-за заявления очевидцев обращение было зарегистрировано, ведется проверка», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что на данный момент устанавливается местоположение мужчины. Полиции необходимо получить объяснение с его стороны. «Если проверка не покажет наличие, например, телесных повреждений или других оснований, то ему ничего не будет», — заключили в полиции.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте был объявлен план «Перехват» из-за похищения девушки неизвестным. Некоторые очевидцы заявляли, что видели как мужчина ударил девушку.

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Похищение девушки в Сургуте, о котором сообщили жители в полицию, оказалось семейным скандалом. Мужчина силой затащил жену в машину, однако встретив по дороге сотрудников полиции испугался и высадил ее, после чего скрылся. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Это муж и жена. Она от него ушла некоторое время назад, он с этим не смирился, подкараулил ее и затащил в машину. На пути он встретил экипаж ППС, испугался, и заехал в первый попавшийся двор, высадил ее и скрылся. Девушка претензий не имеет, однако из-за заявления очевидцев обращение было зарегистрировано, ведется проверка», — сказали в полиции. В пресс-службе добавили, что на данный момент устанавливается местоположение мужчины. Полиции необходимо получить объяснение с его стороны. «Если проверка не покажет наличие, например, телесных повреждений или других оснований, то ему ничего не будет», — заключили в полиции. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте был объявлен план «Перехват» из-за похищения девушки неизвестным. Некоторые очевидцы заявляли, что видели как мужчина ударил девушку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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