Похищение девушки в Сургуте оказалось семейным скандалом

В Сургуте полиция начала проверку из-за семейного скандала с похищением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Похищение девушки в Сургуте, о котором сообщили жители в полицию, оказалось семейным скандалом. Мужчина силой затащил жену в машину, однако встретив по дороге сотрудников полиции испугался и высадил ее, после чего скрылся. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Это муж и жена. Она от него ушла некоторое время назад, он с этим не смирился, подкараулил ее и затащил в машину. На пути он встретил экипаж ППС, испугался, и заехал в первый попавшийся двор, высадил ее и скрылся. Девушка претензий не имеет, однако из-за заявления очевидцев обращение было зарегистрировано, ведется проверка», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что на данный момент устанавливается местоположение мужчины. Полиции необходимо получить объяснение с его стороны. «Если проверка не покажет наличие, например, телесных повреждений или других оснований, то ему ничего не будет», — заключили в полиции.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте был объявлен план «Перехват» из-за похищения девушки неизвестным. Некоторые очевидцы заявляли, что видели как мужчина ударил девушку.