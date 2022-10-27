27 октября 2022

Для сбора мобилизованных в Тюмени организовали новую базу. Видео

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Место размещения мобилизованных. Тюмень
Мобилизованные находятся на базе второй день Фото:
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Мобилизация в России

Для мобилизованных тюменцев организовали новый сборный пункт. Он располагается в Калининском округе, ранее в этом здании находилась медицинская организация.

«Мобилизованные здесь всего второй день, для них это временное размещение. Потом их отправят на обучение на озеро Андреевское. Тут размещаются только жители Тюменской области», — передает информацию с места событий корреспондент URA.RU.

Тюменцы считают, что организовать новую базу пришлось из-за большого количества мобилизованных. После объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в военкоматах Тюменской области образовались очереди из добровольцев. На следующий же день отправились первые партии тоболяков и ишимцев. В настоящий момент для мобилизованных тюменцев создают условия, которые приближены к реальным боевым действиям и учат скрываться от вражеских дронов.

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Для мобилизованных тюменцев организовали новый сборный пункт. Он располагается в Калининском округе, ранее в этом здании находилась медицинская организация. «Мобилизованные здесь всего второй день, для них это временное размещение. Потом их отправят на обучение на озеро Андреевское. Тут размещаются только жители Тюменской области», — передает информацию с места событий корреспондент URA.RU. Тюменцы считают, что организовать новую базу пришлось из-за большого количества мобилизованных. После объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в военкоматах Тюменской области образовались очереди из добровольцев. На следующий же день отправились первые партии тоболяков и ишимцев. В настоящий момент для мобилизованных тюменцев создают условия, которые приближены к реальным боевым действиям и учат скрываться от вражеских дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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