Для сбора мобилизованных в Тюмени организовали новую базу. Видео

28 октября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Мобилизованные находятся на базе второй день Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Для мобилизованных тюменцев организовали новый сборный пункт. Он располагается в Калининском округе, ранее в этом здании находилась медицинская организация. «Мобилизованные здесь всего второй день, для них это временное размещение. Потом их отправят на обучение на озеро Андреевское. Тут размещаются только жители Тюменской области», — передает информацию с места событий корреспондент URA.RU. Тюменцы считают, что организовать новую базу пришлось из-за большого количества мобилизованных. После объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в военкоматах Тюменской области образовались очереди из добровольцев. На следующий же день отправились первые партии тоболяков и ишимцев. В настоящий момент для мобилизованных тюменцев создают условия, которые приближены к реальным боевым действиям и учат скрываться от вражеских дронов.

Для мобилизованных тюменцев организовали новый сборный пункт. Он располагается в Калининском округе, ранее в этом здании находилась медицинская организация. «Мобилизованные здесь всего второй день, для них это временное размещение. Потом их отправят на обучение на озеро Андреевское. Тут размещаются только жители Тюменской области», — передает информацию с места событий корреспондент URA.RU. Тюменцы считают, что организовать новую базу пришлось из-за большого количества мобилизованных. После объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в военкоматах Тюменской области образовались очереди из добровольцев. На следующий же день отправились первые партии тоболяков и ишимцев. В настоящий момент для мобилизованных тюменцев создают условия, которые приближены к реальным боевым действиям и учат скрываться от вражеских дронов.