Для мобилизованных тюменцев организовали новый сборный пункт. Он располагается в Калининском округе, ранее в этом здании находилась медицинская организация.
«Мобилизованные здесь всего второй день, для них это временное размещение. Потом их отправят на обучение на озеро Андреевское. Тут размещаются только жители Тюменской области», — передает информацию с места событий корреспондент URA.RU.
Тюменцы считают, что организовать новую базу пришлось из-за большого количества мобилизованных. После объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в военкоматах Тюменской области образовались очереди из добровольцев. На следующий же день отправились первые партии тоболяков и ишимцев. В настоящий момент для мобилизованных тюменцев создают условия, которые приближены к реальным боевым действиям и учат скрываться от вражеских дронов.
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