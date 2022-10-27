Членом общественной палаты ХМАО нового созыва стал трижды судимый борец с наркотиками

В списке членов общественной палаты оказался судимый за кражу, хулиганство, причинение тяжкого вреда здоровью и хранение наркотиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В список членов общественной палаты ХМАО нового созыва попал трижды судимый житель Нижневартовска — председатель региональной общественной организации «Страна без наркотиков. Югра» Эдуард Гиниатуллин. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Гиниатулин был трижды судим — за наркотики, за нанесение тяжких телесных повреждений, хулиганство и кражу. Как при наличии такого прошлого, окружные депутаты утвердили его в состав членов нового состава общественной палаты ХМАО — большой вопрос», — недоумевает инсайдер.

Информацию о наличии трех снятых и погашенных судимостей у общественника обнаружил журналист URA.RU в открытом доступе на сайте мэрии Нижневартовска — Гиниатуллин принимал участие в муниципальной предвыборной компании 2016 года и обязан был сообщить о криминальном бэкграунде. «Гиниатуллин Эдуард Ахатович 14.10.1999 г. осужден Нижневартовским городским судом Тюменской области по п. „а, в, г.“ ч. 2 ст. 158, ст. 73 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет, [судимость] снята 27.05.2000; 29.09.2000 осужден Нижневартовским городским судом Тюменской области по ч.3 ст. 213, п. „д“ ч. 2 ст. 111, ст. 73 УК РФ к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет, [судимость] погашена 29.09.2005; 31.07.2007 г. осужден Нижневартовским городским судом Тюменской области по ч. 1 ст. 228, ст. 73 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, [судимость] погашена 31.07.2009», — указано в документе.

В телефонном разговоре с журналистом URA.RU Гиниатуллин на вопрос об уголовном прошлом сначала ответил, что «информация не соответствует действительности», но после упоминания о наличии в открытом доступе сведений о снятых судимостях информацию подтвердил. «У меня есть судимости, но они давно погашены. И не они были причиной снятия с выборов 2016 года. Отзывать членство в общественной палате я не планирую», — сообщил Гиниатуллин. В аппарате думы ХМАО корреспонденту агентства пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Ранее URA.RU писало о голосовании депутатов думы ХМАО по выбору 15 членов общественной палаты округа. Кандидатура Гиниатуллина была в числе рекомендованных комитетом по развитию гражданского общества.