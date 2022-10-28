В ХМАО собрали 80 тонн груза (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Сургута (ХМАО) в Донецкую Народную Республику отправили фуры с гуманитарным грузом. Об этом сообщил представитель общественной организации «Боевое братство» Александр Кузнецов.

«Организован сбор помощи от жителей и организаций города и округа. Собрано около 80 тонн груза, отправляется пять машин. Собрана помощь для школ и садиков Макеевки, для медицинских работников Горловки. Ханты-Мансийская епархия отправила Донецкой епархии груз. Также собраны стройматериалы, оборудование, инструмент для сил центрального военного округа в зоне СВО», — рассказал Кузнецов.

Ранее URA.RU писало, что почти 60 тонн грузов собрали жители ХМАО для отправки на Донбасс. Груз состоит из традиционных «коробок добра», детских наборов, русскоязычных книг.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Ее целями назывались защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Гуманитарный груз отправили в ДНР Администрация Сургута