28 октября 2022

Из ХМАО в Донбасс отправили партию гуманитарного груза. Фото

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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск , коробки, погрузка, мешки, груз, гуманитарная помощь донбассу
В ХМАО собрали 80 тонн груза (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из Сургута (ХМАО) в Донецкую Народную Республику отправили фуры с гуманитарным грузом. Об этом сообщил представитель общественной организации «Боевое братство» Александр Кузнецов.

«Организован сбор помощи от жителей и организаций города и округа. Собрано около 80 тонн груза, отправляется пять машин. Собрана помощь для школ и садиков Макеевки, для медицинских работников Горловки. Ханты-Мансийская епархия отправила Донецкой епархии груз. Также собраны стройматериалы, оборудование, инструмент для сил центрального военного округа в зоне СВО», — рассказал Кузнецов.

Ранее URA.RU писало, что почти 60 тонн грузов собрали жители ХМАО для отправки на Донбасс. Груз состоит из традиционных «коробок добра», детских наборов, русскоязычных книг.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Ее целями назывались защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Гуманитарный груз отправили в ДНР
Всего собрано более 80 тонн груза

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Из Сургута (ХМАО) в Донецкую Народную Республику отправили фуры с гуманитарным грузом. Об этом сообщил представитель общественной организации «Боевое братство» Александр Кузнецов. «Организован сбор помощи от жителей и организаций города и округа. Собрано около 80 тонн груза, отправляется пять машин. Собрана помощь для школ и садиков Макеевки, для медицинских работников Горловки. Ханты-Мансийская епархия отправила Донецкой епархии груз. Также собраны стройматериалы, оборудование, инструмент для сил центрального военного округа в зоне СВО», — рассказал Кузнецов. Ранее URA.RU писало, что почти 60 тонн грузов собрали жители ХМАО для отправки на Донбасс. Груз состоит из традиционных «коробок добра», детских наборов, русскоязычных книг. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Ее целями назывались защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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