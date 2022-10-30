30 октября 2022
29 октября 2022

Из-за метели Челябинск встал в девятибалльных пробках. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Пробки. Челябинск, пробка, снегопад, затрудненное движение, лица ленина
В Челябинске пошел снег в последний день октября Фото:

Пробки в 9 баллов сковали движение транспорта в Челябинске утром 31 октября. Это следует из данных сервиса «Яндекс-пробки». Максимальные проблемы возникли у водителей, которые едут из спальных районов северо-запада в сторону центра города.

«На улице Братьев Кашириных сплошная река из машин. Проблемы также на проспекте Победы. Относительно неплохо идет по выделенной полосе общественный транспорт по Труда и Энгельса, но автомобилистам в сторону центра там приходится стоять. Многие из-за метели и первого снега не стали брать автомобили, поэтому маршрутки и автобусы просто забиты», — рассказал URA.RU читатель.

«В связи с обильным выпадением осадков в виде мокрого снега подрядчиками будет выполняться обработка противогололедными материалами опасных участков, спусков, подъемов, мостовых сооружений и перекрестков. Все обработанные дороги будут очищены от снега и соли в установленные нормативные сроки», — сообщили URA.RU в комитете по дорожному хозяйству Челябинска.

Снег . Челябинск
Зима пришла в Челябинск ранним утром 31 октября
Фото:
На некоторых участках пробки достигают 10-ти баллов

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Пробки в 9 баллов сковали движение транспорта в Челябинске утром 31 октября. Это следует из данных сервиса «Яндекс-пробки». Максимальные проблемы возникли у водителей, которые едут из спальных районов северо-запада в сторону центра города. «На улице Братьев Кашириных сплошная река из машин. Проблемы также на проспекте Победы. Относительно неплохо идет по выделенной полосе общественный транспорт по Труда и Энгельса, но автомобилистам в сторону центра там приходится стоять. Многие из-за метели и первого снега не стали брать автомобили, поэтому маршрутки и автобусы просто забиты», — рассказал URA.RU читатель. «В связи с обильным выпадением осадков в виде мокрого снега подрядчиками будет выполняться обработка противогололедными материалами опасных участков, спусков, подъемов, мостовых сооружений и перекрестков. Все обработанные дороги будут очищены от снега и соли в установленные нормативные сроки», — сообщили URA.RU в комитете по дорожному хозяйству Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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