Из-за метели Челябинск встал в девятибалльных пробках. Фото

31 октября 2022 в 09:14 Размер текста - 17 +

В Челябинске пошел снег в последний день октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пробки в 9 баллов сковали движение транспорта в Челябинске утром 31 октября. Это следует из данных сервиса «Яндекс-пробки». Максимальные проблемы возникли у водителей, которые едут из спальных районов северо-запада в сторону центра города. «На улице Братьев Кашириных сплошная река из машин. Проблемы также на проспекте Победы. Относительно неплохо идет по выделенной полосе общественный транспорт по Труда и Энгельса, но автомобилистам в сторону центра там приходится стоять. Многие из-за метели и первого снега не стали брать автомобили, поэтому маршрутки и автобусы просто забиты», — рассказал URA.RU читатель. «В связи с обильным выпадением осадков в виде мокрого снега подрядчиками будет выполняться обработка противогололедными материалами опасных участков, спусков, подъемов, мостовых сооружений и перекрестков. Все обработанные дороги будут очищены от снега и соли в установленные нормативные сроки», — сообщили URA.RU в комитете по дорожному хозяйству Челябинска. Зима пришла в Челябинск ранним утром 31 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На некоторых участках пробки достигают 10-ти баллов Скрин: карта «Яндекс-пробки»

Пробки в 9 баллов сковали движение транспорта в Челябинске утром 31 октября. Это следует из данных сервиса «Яндекс-пробки». Максимальные проблемы возникли у водителей, которые едут из спальных районов северо-запада в сторону центра города. «На улице Братьев Кашириных сплошная река из машин. Проблемы также на проспекте Победы. Относительно неплохо идет по выделенной полосе общественный транспорт по Труда и Энгельса, но автомобилистам в сторону центра там приходится стоять. Многие из-за метели и первого снега не стали брать автомобили, поэтому маршрутки и автобусы просто забиты», — рассказал URA.RU читатель. «В связи с обильным выпадением осадков в виде мокрого снега подрядчиками будет выполняться обработка противогололедными материалами опасных участков, спусков, подъемов, мостовых сооружений и перекрестков. Все обработанные дороги будут очищены от снега и соли в установленные нормативные сроки», — сообщили URA.RU в комитете по дорожному хозяйству Челябинска.