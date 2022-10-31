В столице и регионах Украины сообщают о взрывах и отключении света и воды

В Украине насчитали около 10 взрывов
Украинские СМИ сообщают о 10 взрывах, повлекших за собой повреждение объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины и Харькове. Об этом сообщает telegram-канал Klymenko Time.
«Еще взрывы в Киеве и Днепропетровской области. Также взрывы и в Харькове», — пишет Klymenko Time.
По информации СМИ, боевые действия прошли и в одном из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В связи с этим часть области обесточена. Помимо этого, о взрывах сообщили в Волынской, Житомирской и Ровенской областях. В Запорожье подвергся удару объект критической инфраструктуры, в городе начались отключения света, добавили авторы.
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