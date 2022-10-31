В столице и регионах Украины сообщают о взрывах и отключении света и воды

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Клипарт. Сургут, электроэнергия, лэп, электричество
В Украине насчитали около 10 взрывов Фото:

Украинские СМИ сообщают о 10 взрывах, повлекших за собой повреждение объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины и Харькове. Об этом сообщает telegram-канал Klymenko Time.

«Еще взрывы в Киеве и Днепропетровской области. Также взрывы и в Харькове», — пишет Klymenko Time.

По информации СМИ, боевые действия прошли и в одном из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В связи с этим часть области обесточена. Помимо этого, о взрывах сообщили в Волынской, Житомирской и Ровенской областях. В Запорожье подвергся удару объект критической инфраструктуры, в городе начались отключения света, добавили авторы.

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Украинские СМИ сообщают о 10 взрывах, повлекших за собой повреждение объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины и Харькове. Об этом сообщает telegram-канал Klymenko Time. «Еще взрывы в Киеве и Днепропетровской области. Также взрывы и в Харькове», — пишет Klymenko Time. По информации СМИ, боевые действия прошли и в одном из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В связи с этим часть области обесточена. Помимо этого, о взрывах сообщили в Волынской, Житомирской и Ровенской областях. В Запорожье подвергся удару объект критической инфраструктуры, в городе начались отключения света, добавили авторы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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