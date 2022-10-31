В столице и регионах Украины сообщают о взрывах и отключении света и воды

31 октября 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

В Украине насчитали около 10 взрывов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Украинские СМИ сообщают о 10 взрывах, повлекших за собой повреждение объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины и Харькове. Об этом сообщает telegram-канал Klymenko Time. «Еще взрывы в Киеве и Днепропетровской области. Также взрывы и в Харькове», — пишет Klymenko Time. По информации СМИ, боевые действия прошли и в одном из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В связи с этим часть области обесточена. Помимо этого, о взрывах сообщили в Волынской, Житомирской и Ровенской областях. В Запорожье подвергся удару объект критической инфраструктуры, в городе начались отключения света, добавили авторы.

Украинские СМИ сообщают о 10 взрывах, повлекших за собой повреждение объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины и Харькове. Об этом сообщает telegram-канал Klymenko Time. «Еще взрывы в Киеве и Днепропетровской области. Также взрывы и в Харькове», — пишет Klymenko Time. По информации СМИ, боевые действия прошли и в одном из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В связи с этим часть области обесточена. Помимо этого, о взрывах сообщили в Волынской, Житомирской и Ровенской областях. В Запорожье подвергся удару объект критической инфраструктуры, в городе начались отключения света, добавили авторы.