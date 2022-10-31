МАГАТЭ раскрыло последствия взрыва мины рядом с ЗАЭС

МАГАТЭ: из-за взрыва мины отключился четвертый энергоблок ЗАЭС

01 ноября 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

МАГАТЭ сообщил о причине отключения электропитания блока на ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Произошедший 30 октября взрыв у Запорожской атомной электростанции привел к отключению линии электропитания четвертого энергоблока Запорожской АЭС. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). «Взрыв произошел вчера вечером за ограждением по периметру ЗАЭС, отключив внешнюю линию электропередач 750 кВ между ОРУ станции и главным электрическим трансформатором 4-го энергоблока», — передает МАГАТЭ на официальном сайте. Уточняется, что сейчас четвертый энергоблок получает электроэнергию от резервной линии, соединяющей АЭС с распределительным устройством близлежащей теплоэлектростанции. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заверил, что эксплуатационный персонал Запорожской АЭС усердно работает, чтобы предотвратить повторяющиеся отключения электроэнергии, которые были в начале октября. После начала спецоперации на Украине Россией были освобождены и присоединены ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. После присоединения Запорожья ЗАЭС перешла под управление Российской Федерации.

Произошедший 30 октября взрыв у Запорожской атомной электростанции привел к отключению линии электропитания четвертого энергоблока Запорожской АЭС. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). «Взрыв произошел вчера вечером за ограждением по периметру ЗАЭС, отключив внешнюю линию электропередач 750 кВ между ОРУ станции и главным электрическим трансформатором 4-го энергоблока», — передает МАГАТЭ на официальном сайте. Уточняется, что сейчас четвертый энергоблок получает электроэнергию от резервной линии, соединяющей АЭС с распределительным устройством близлежащей теплоэлектростанции. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заверил, что эксплуатационный персонал Запорожской АЭС усердно работает, чтобы предотвратить повторяющиеся отключения электроэнергии, которые были в начале октября. После начала спецоперации на Украине Россией были освобождены и присоединены ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. После присоединения Запорожья ЗАЭС перешла под управление Российской Федерации.