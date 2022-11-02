Челябинский мошенник осужден за взятку задержанному ФСБ чиновнику

Предпринимателя Дениса Арутюнова приговорили к крупному штрафу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предпринимателя Дениса Арутюнова признали виновным в мошенничестве и даче взятки заместителю главы Ашинского района Семену Авраменко. Такое решение принял городской суд Аши.

«Ашинский городской суд признал Дениса Викторовича Арутюнова виновным по ст. 159 ч.3 (мошенничество) и ст. 291 ч.3 (дача взятки) УК РФ. По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 млн 100 тыс. рублей. Арутюнов собирается обжаловать решение суда и подал апелляционную жалобу, которая принята к рассмотрению», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Авраменко задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области в декабре 2021 года. Его подозревали в получении 50 тысяч рублей от представителя бизнеса за покровительство при заключении контрактов на покупку жилья для детей-сирот по завышенной цене. Затем в отношении него были возбуждены еще десять уголовных дел о взятках на сумму около 300 тысяч рублей. Размер каждой взятки составлял 25 тысяч рублей.

По версии следствия, 50-тысячную взятку ему передал Арутюнов за способствование в приобретении и приемке двух квартир для детей-сирот. Шестью годами ранее бизнесмен продал муниципалитету за 720 тысяч рублей непригодную для проживания квартиру для сироты в поселке Кропачево, скрыв имеющиеся у помещения недостатки. В итоге ему инкриминировали ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

После Авраменко сотрудники ФСБ задержали бывшего главу Ашинского района Виктора Чистякова. По материалам проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой области, он стал фигурантом дела о крупной взятке. По версии следствия, он получил ее в 2018 году за помощь в заключении контракта на строительство очистных в Кропачево.