07 сентября 2022

Челябинского коммерсанта отдали под суд за взятку чиновнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Вильямсон в суде. Тюмень , решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, полиция, суд
Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении предпринимателя из Аши Фото:

Прокуратура Аши (Челябинская область) направила в суд уголовное дело в отношении коммерсанта, передавшего взятку первому заместителю главы района Семену Авраменко за помощь в махинациях с жильем для детей-сирот. Об этом URA.RU сообщили 8 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении предпринимателя из Аши. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере)», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Следствием установлено, что в июле 2015 года обвиняемый, узнав о проведении аукциона о покупке администрацией Ашинского района квартиры в пос. Кропачево для детей-сирот, подал единственную заявку на участие в аукционе. По версии следствия, мужчина знал, что квартира непригодна для проживания. Предприниматель замаскировал имеющиеся у квартиры недостатки. В результате указанных действий муниципалитетом была приобретена данная квартира за 720 тыс. рублей.

Кроме того, в декабре 2021 года обвиняемый передал первому замглавы Ашинского муниципального района взятку в сумме 50 тыс. рублей за способствование в приобретении и приемке двух квартир для детей-сирот. По этому эпизоду Авраменко был задержан 28 декабря сотрудниками УФСБ по Челябинской области и отправлен в СИЗО. В отношении него были возбуждены еще десять уголовных дел. Сумма взяток составила более 300 тысяч рублей.

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Прокуратура Аши (Челябинская область) направила в суд уголовное дело в отношении коммерсанта, передавшего взятку первому заместителю главы района Семену Авраменко за помощь в махинациях с жильем для детей-сирот. Об этом URA.RU сообщили 8 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении предпринимателя из Аши. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере)», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Следствием установлено, что в июле 2015 года обвиняемый, узнав о проведении аукциона о покупке администрацией Ашинского района квартиры в пос. Кропачево для детей-сирот, подал единственную заявку на участие в аукционе. По версии следствия, мужчина знал, что квартира непригодна для проживания. Предприниматель замаскировал имеющиеся у квартиры недостатки. В результате указанных действий муниципалитетом была приобретена данная квартира за 720 тыс. рублей. Кроме того, в декабре 2021 года обвиняемый передал первому замглавы Ашинского муниципального района взятку в сумме 50 тыс. рублей за способствование в приобретении и приемке двух квартир для детей-сирот. По этому эпизоду Авраменко был задержан 28 декабря сотрудниками УФСБ по Челябинской области и отправлен в СИЗО. В отношении него были возбуждены еще десять уголовных дел. Сумма взяток составила более 300 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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