Челябинского коммерсанта отдали под суд за взятку чиновнику

Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении предпринимателя из Аши Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прокуратура Аши (Челябинская область) направила в суд уголовное дело в отношении коммерсанта, передавшего взятку первому заместителю главы района Семену Авраменко за помощь в махинациях с жильем для детей-сирот. Об этом URA.RU сообщили 8 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении предпринимателя из Аши. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере)», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Следствием установлено, что в июле 2015 года обвиняемый, узнав о проведении аукциона о покупке администрацией Ашинского района квартиры в пос. Кропачево для детей-сирот, подал единственную заявку на участие в аукционе. По версии следствия, мужчина знал, что квартира непригодна для проживания. Предприниматель замаскировал имеющиеся у квартиры недостатки. В результате указанных действий муниципалитетом была приобретена данная квартира за 720 тыс. рублей.

Кроме того, в декабре 2021 года обвиняемый передал первому замглавы Ашинского муниципального района взятку в сумме 50 тыс. рублей за способствование в приобретении и приемке двух квартир для детей-сирот. По этому эпизоду Авраменко был задержан 28 декабря сотрудниками УФСБ по Челябинской области и отправлен в СИЗО. В отношении него были возбуждены еще десять уголовных дел. Сумма взяток составила более 300 тысяч рублей.